Бастрыкин не дал судить томского подростка, который ударил по машине из-за сбитой собаки

Центральный аппарат Следственного комитета РФ соотнес ущерб автомобилю от кулаков подростка с доходами его владельца и не нашел в полученном результате повода для уголовного дела.

Итоги почти полугодового расследования уголовного дела о причинении значительного материального ущерба в отношении 16-летнего жителя Томска 31 октября подвели в СК. Как ранее писала «Фонтанка», юноша в начале лета этого года оставил вмятины на капоте Nissan после того, как водитель среди гаражей наехал на его щенка. Пес умер на месте.

Владелец машины какой-либо ответственности избежал, а подростка решил наказать. Он написал заявление, указал ущерб в 14 тысяч и назвал его значительным. Дело вскоре передали в суд, но из-за огласки его вернули прокурору, а затем и в центральный аппарат СК на доследование.

Там сопоставили доход потерпевшего, стоимость самой машины и сумму ущерба. Пришли к выводу, что действовал юноша «спонтанно, находясь в возбужденном состоянии». В итоге сумму ремонта назвали незначительной и дело закрыли за отсутствием состава преступления.



