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Авто
31.10.2019 21:12
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Ученые придумали, как зарядать электромобили за 10 минут

Ученые университета штата Пенсильвания разработали новую технологию, позволяющую заряжать литий-ионные батареи за 10 минут на 480 километров пробега электромобиля. Эта инновация вплотную приближает время «заправки» электрического транспорта ко времени заправки бензинового.

Батареи доставляют больше всего тревог владельцам электромобилей, заставляя постоянно опасаться, что заряда может не хватить и придется провести слишком долгое время на зарядной станции, пишет The Guardian. В некоторых случаях на зарядку могут потребоваться часы, хотя в среднем уже сейчас она занимает несколько десятков минут. Но все равно долгое время заряда для многих автомобилистов остается серьезным недостатком, удерживающим их от приобретения электрокара.

Скорость зарядки зависит от мощности зарядного тока и от способности батареи эту мощность «проглотить». Сейчас самые мощные зарядные станции в Европе способны выдавать 350 кВт-ч, но пока есть только один автомобиль, способный заряжаться от такого тока, – это Porsche Taycan.

Суть новой технологии, предложенной учеными, в том, чтобы нагревать батарею до 60 градусов Цельсия. В разогретом виде она способна «воспринимать» зарядный ток гораздо большей мощности, следовательно, можно сократить время ее «заполнения». Но все, кто сталкивался с литий-ионным батареями (хотя бы в телефонах и ноутбуках), знают, насколько они чувствительны к нагреву и насколько перегрев батарей сокращает время их эксплуатации, а зачастую просто выводит из строя.


Однако, как уверяют ученые, при быстром нагреве до 60 градусов и последующем постоянном снижении температуры срок службы батарей не только не сокращается, а наоборот увеличивается. Разработанная ими система позволяет, к примеру, модернизировать батарею Tesla Model 3 таким образом, что зарядка от нуля до рекомендованных производителем 80 процентов на тесловской станции Supercharger занимает всего 10 минут вместо обычных 40.

На сегодняшний момент технология все еще находится на стадии разработки. Все опыты производились на небольших аккумуляторных батареях, но, как считают исследователи, их результаты можно легко применить и для больших автомобильных батарейных систем. При этом ничего менять на существующих зарядных станциях не придется.

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