«Подушки-убийцы» вновь напомнили о себе. BMW отзывает в России более 4 тысяч старых машин

Официальный представитель компании BMW в России объявил об отзыве нескольких тысяч автомобилей, проданных почти 20 лет назад. В них те самые подушки безопасности Takata, которые могут покалечить или даже убить при срабатывании.

Как сообщает 31 октября пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежит 4144 автомобиля BMW 3-й (Е46) и 5-й серий (Е39), которые были проданы с февраля 2000 года по май 2002-го. Перечень VIN-кодов попавших под сервисную кампанию машин опубликован на сайте ведомства.

Причиной отзыва стали возможные неисправности в работе газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA. При длительном воздействии высокой влажности воздуха либо в результате дефекта качества, допущенного во время производства, при стандартном срабатывании подушки водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. Из-за этого он может взорваться и нанести серьезные травмы людям в машине металлическими осколками.

На попавших под отзыв машинах в дилерском центре проверят номер подушки безопасности, установленной в рулевом колесе, и если там окажется подушка с номером ВАМ РТ1-1085, ее заменят. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Подушки безопасности японской фирмы Takata стали причиной миллионных отзывов автомобилей по всему миру. Их устанавливали на машины самых разных марок. Отзывы длятся уже более шести лет – в 2013 году японские автоконцерны отозвали пости 3,5 миллиона машин. Известны и пять смертельных случаев из-за этого дефекта.



