Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 63.77р
71.19р
19:19 31.10.2019
Расширенный поиск

Авто
31.10.2019 18:12
Печать

«Подушки-убийцы» вновь напомнили о себе. BMW отзывает в России более 4 тысяч старых машин

Официальный представитель компании BMW в России объявил об отзыве нескольких тысяч автомобилей, проданных почти 20 лет назад. В них те самые подушки безопасности Takata, которые могут покалечить или даже убить при срабатывании.

Как сообщает 31 октября пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежит 4144 автомобиля BMW 3-й (Е46) и 5-й серий (Е39), которые были проданы с февраля 2000 года по май 2002-го. Перечень VIN-кодов попавших под сервисную кампанию машин опубликован на сайте ведомства.

Причиной отзыва стали возможные неисправности в работе газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA. При длительном воздействии высокой влажности воздуха либо в результате дефекта качества, допущенного во время производства, при стандартном срабатывании подушки водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. Из-за этого он может взорваться и нанести серьезные травмы людям в машине металлическими осколками.

На попавших под отзыв машинах в дилерском центре проверят номер подушки безопасности, установленной в рулевом колесе, и если там окажется подушка с номером ВАМ РТ1-1085, ее заменят. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Подушки безопасности японской фирмы Takata стали причиной миллионных отзывов автомобилей по всему миру. Их устанавливали на машины самых разных марок. Отзывы длятся уже более шести лет – в 2013 году японские автоконцерны отозвали пости 3,5 миллиона машин. Известны и пять смертельных случаев из-за этого дефекта.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      31.10.2019 18:00

      Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

      1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».
      unsplash.com
      31.10.2019 17:22

      В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

      В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.
      ГК «Полис Групп»
      31.10.2019 17:16

      Готовность пятой очереди ЖК «Краски лета» выше 80%

      ГК «Полис Групп» продолжает строительство последней 5й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      31.10.2019 12:03

      ЖК «Юнтолово» проинспектировала конкурсная комиссия «Доверие потребителя»

      28 октября «Главстрой Санкт-Петербург» принимал экспертную комиссию конкурса «Доверие потребителя». Специалисты осмотрели дома и территорию 4-й и 5-й очереди жилого комплекса.
      Группа ЦДС
      31.10.2019 11:21

      Новый арт-объект появился в Кудрово

      Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.
      «Аквилон Инвест»
      31.10.2019 10:55

      «Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» примет участие в крупнейшей тематической выставке в России «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 1 по 3 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». При покупке квартиры в «Аквилон Инвест», гости выставки смогут воспользоваться специальной скидкой.
      фото предоставлено изданием «Ведомости»
      30.10.2019 14:10

      III ежегодная конференция Ведомостей «Пищевая промышленность и ретейл»

      24 октября 2019 г. на площадке Author Boutique Hotel прошла III ежегодная конференция «Пищевая промышленность и ретейл», организованная деловым изданием «Ведомости».
      Группа ЦДС
      30.10.2019 13:01

      В Невском районе появилась новая дорога

      Группа ЦДС завершила строительство внутриквартального проезда в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Дорога протяженностью 280 м соединяет объект с Приневской улицей, ведущей к Октябрьской набережной.
      фото предоставлено ГК «КВС»
      30.10.2019 12:37

      ГК «КВС» примет участие в Ярмарке Недвижимости

      С 1 по 3 ноября Группа компаний «КВС» участвует в традиционной «Ярмарке Недвижимости» в Экспофоруме. На стенде компании под номером «Г13» можно будет забронировать квартиру с приятными бонусами, получить консультацию по ипотеке и познакомиться с выгодными предложениями жилья на старте продаж.
      ГК «Эталон»
      30.10.2019 11:50

      ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию банка-партнера

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал ЖК BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      30.10.2019 11:32

      Банк «Санкт-Петербург» модернизирует зарплатный проект для бизнеса

      Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект, сделав его более гибким и максимально ориентированным на потребности клиентов.
      Setl Group
      30.10.2019 11:12

      Кварталы «Чистое небо» и «Солнечный город» — лидеры спроса

      «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе от Setl Group заняли первое и второе места в рейтинге самых популярных проектов среди покупателей. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 9 месяцев 2019 года.