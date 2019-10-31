Спасут только извинения. Против Макгрегора в России могут возбудить уголовное дело за слова про дагестанцев

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев написал заявление на Конора Макгрегора с требованием привлечь ирландского бойца смешанных боевых искусств к ответственности за его недавнее выступление.

«Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. <...> Высказывания Конора — это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества», – написал 31 октября автор заявления Султан Хамзаев на своей странице в Facebook.

Член Общественной палаты потребовал привлечь ирландца к ответственности по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). «Мы требуем извинений от Конора перед всем дагестанским народом. <...> Его слова несут политический, а не коммерческий характер», – уточнил Хамзаев в соцсети.

Напомним, что Конор Макгрегор недавно посетил Москву, где нелестно отозвался о своем последнем противнике – Хабибе Нурмагомедове и в целом о дагестанцах. Его высказывания вызвали недовольство среди представителей этого народа.



