Улица в Купчино, на которой лопнула труба, полностью открыта для движения

Теплоэнергетики убрали воду с проезжей части на улице Олеко Дундича в Петербурге, где лопнула труба. Все ограничения движения сняты.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, движение было восстановлено около половины шестого вечера 31 октября. Сам прорыв произошел на газоне, там и организованы ремонтные работы, техника аварийных бригад стоит вдоль обочины и проезд не загораживает.

В компании также добавили, что окажут любую помощь пострадавшему пенсионеру. Как сообщалось ранее, он находится в ожоговой реанимации НИИ им. Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Лопнувшую трубу изучает региональный Следственный комитет.

Труба возле 20-го дома по улице Олеко Дундича лопнула после двух часов дня, проезжую часть заволокло плотной завесой пара, в лужи кипятка попал пассажирский автобус. В нем никто не пострадал. Временно было перекрыто троллейбусное, автобусное и автомобильное движение.



