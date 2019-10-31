Суд оштрафовал «дочку» Минкульта за плохую охрану казармы Михайловской дачи

Петродворцовый районный суд Петербурга по иску Смольного наказал на 100 тысяч рублей учрежденное Минкультом Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, сообщает 31 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для административного штрафа стало нарушение закона об охране памятников, в частности казармы дворца Великого князя Михаила Николаевича, которая горела летом и доступна всем желающим.

В ходе проверки городской комитет по охране памятников установил, что на чердаке казармы, расположенной на Петербургском шоссе, в конце июня 2019 года произошел пожар. У здания частично отсутствует крыша, во внутренних помещениях наблюдаются следы намокания и плесени. Утрачена отделка и частично отсутствуют межэтажные перекрытия.

Кроме того, в крайне неудовлетворительном состоянии находится фасад здания. Он лишился декоративных элементов, сквозь штукатурку видна кирпичная кладка. Территория памятника открыта для посторонних лиц.



