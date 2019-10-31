Происшествия
Суд оштрафовал «дочку» Минкульта за плохую охрану казармы Михайловской дачи
Петродворцовый районный суд Петербурга по иску Смольного наказал на 100 тысяч рублей учрежденное Минкультом Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, сообщает 31 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для административного штрафа стало нарушение закона об охране памятников, в частности казармы дворца Великого князя Михаила Николаевича, которая горела летом и доступна всем желающим.
В ходе проверки городской комитет по охране памятников установил, что на чердаке казармы, расположенной на Петербургском шоссе, в конце июня 2019 года произошел пожар. У здания частично отсутствует крыша, во внутренних помещениях наблюдаются следы намокания и плесени. Утрачена отделка и частично отсутствуют межэтажные перекрытия.
Кроме того, в крайне неудовлетворительном состоянии находится фасад здания. Он лишился декоративных элементов, сквозь штукатурку видна кирпичная кладка. Территория памятника открыта для посторонних лиц.
Справка:
«Казарма», расположенная по адресу Петербургское шоссе, дом 109Б является региональным памятником и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Николаевича (с перголами)». Он, в свою очередь, является частью «Дворцово-паркового ансамбля Михайловской дачи (Михайловка)». Дворец в стиле эклектика был возведен в 1857-1862 годах по проекту архитекторов Гаральда Боссе, Иосифа Шарлеманя и датского скульптора Давида Иенсена.