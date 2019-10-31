«Прекрасная М» снова на сцене шоу-пространства «Ленинград Центр»

На какой еще сцене сегодня можно увидеть спектакль, где любой зритель почувствует себя завороженным в ожившем мире снов и иллюзий? Именно в «Ленинград Центре» вас ждут отчаянные трюки и эффектные полеты, проникновенные мелодии и исполненная идеей хореография.

фото предоставлено «Ленинград Центром»

Главная героиня шоу «Прекрасная М» — успешная актриса, которая подошла к завершению блистательной карьеры с разбитым сердцем, забытая поклонниками и отвергнутая тем миром, которому она отдавала всю себя. Она отправится в путешествие, чтобы переломить судьбу, сулящую ей угасание в одиночестве. Она совершит поступки, которых не ждет от себя, а обстоятельства изменят ее до неузнаваемости. Туманный Лондон, блистательный Нью-Йорк и страстная Куба — зритель за один вечер окажется на нескольких континентах и увидит, что личность может противостоять судьбе, выбирая собственный путь.

фото предоставлено «Ленинград Центром»

«Прекрасная М» – это, пожалуй, самый тёмный и арт-хаусный, но при этом ироничный спектакль, который мы делали … после «Прекрасной М» готовьтесь к тому, что вы захотите изменить свою жизнь», — считает художественный руководитель «Ленинград Центра» Феликс Михайлов.

Главную партию в спектакле исполнит известная балерина Вера Арбузова, которая сотрудничает с шоу-пространством с момента его появления в театральной жизни Петербурга. В прошлом прима-балерина Бориса Эйфмана, теперь создаёт собственные постановки. Но работа на сцене «Ленинград Центра» — всегда особое событие для заслуженной артистки России.

««Прекрасная М» стала для меня откровением. Сказать, что о таком спектакле можно только мечтать, было бы слишком банально, но это действительно так. Этот проект – новое дыхание, то, где мне сейчас интересно и где я могу самовыражаться в кругу единомышленников», — говорит Вера.

фото предоставлено «Ленинград Центром»

Эффектная постановка строится на сочетании традиционных театральных приемов и новейших технологий. Так, например, часть декораций расписана художниками вручную, как это было принято делать в традиционном театре начала прошлого века. «Оживить» их помогают современные технические средства, которые активно используют художники-постановщики шоу-пространства.

Над костюмами шоу работали именитые модельеры Петербурга и Москвы, среди которых Полина Раудсон, Янис Чамалиди, Дмитрий Логинов, Алена Ахмадуллина, Татьяна Котегова и другие.

Для артистов «Ленинград Центра» спектакль «Прекрасная М» стал в своё время знаковым (премьера шоу состоялась в 2017 году), ведь главное его отличие от других постановок — наличие внутренний драматургии повествования. Для исполнителей, хорошо знакомых с жанром театрального ревю или сценического коллажа (так эту театральную форму здесь определяют), работа с драматическим материалом, на высочайшем эмоциональном уровне — задача не из простых. Но ребята, разумеется, справились и с этим испытанием, ведь художественный руководитель труппы Феликс Михайлов находится в постоянном поиске вместе со своими артистами.

«За время существования труппы все ее участники превратились в сотворцов. Мы очень много работаем студийным методом. Я даю ребятам вброс, пишу им список литературы, фильмов, картин, которые надо посмотреть, и они делают свои этюды. Некоторые из таких импровизаций становятся основой целых эпизодов, некоторые откладываются и используются в других постановках. Мне важно, чтобы каждый из них развивался, а «Ленинград Центр» был компанией солистов», — говорит Феликс Михайлов.

фото предоставлено «Ленинград Центром»

Помимо этого, в «Прекрасной М» партнёром артистов «Ленинград Центра» на сцене становится не просто именитая танцовщица с выдающимися возможностями, но и обладательница настоящего таланта актрисы, что также помогает артистам творчески обогащаться, выходить на другой уровень исполнительских способностей.

На сцене появятся Ксана Сергиенко — финалистка шоу «Голос» на Первом канале и участница шоу «Три аккорда»; Алексей Ишмаев — воздушный гимнаст, обладатель множества российских и международных наград; Станислав Литвинов известный публике по участию в шоу «Танцы».

фото предоставлено «Ленинград Центром»

Над оформлением сцены трудились несколько известных московских и петербургских художников: Иван Складчиков, Савва Савельев и другие.



«Прекрасная М» будет идти в особняке на Потемкинской улице весь ноябрь. Здесь до революции проходили выставки Императорского российского общества садоводства, а в середине XX столетия разместился панорамный кинотеатр «Ленинград». В начале 2000-х здание реконструировал легендарный архитектор Рикардо Боффил, превратив его в шоу-пространство нового поколения.

Приобрести билеты можно на сайте https://leningradcenter.ru/. Возрастной ценз 18+.



