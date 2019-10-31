Не судим, но не безгрешен. Задержанный за убийство ребёнка в детском саду привлекался за свастику

Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребёнка житель Нарьян-Мара ранее не имел проблем с Уголовным кодексом. Он не был судим и не состоял на учёте в полиции, 31 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Сети предполагаемым преступником называют 36-летнего Дениса Поздеева. Согласно картотеке Нарьян-Марского городского суда, в июне 2017 года его тёзка привлекался к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики и был наказан административным штрафом в 1,5 тысячи рублей.

Девять картинок со свастикой сотрудники местного Главного управления по противодействию экстремизму нашли на странице «ВКонтакте» Дениса Мсксм.

Установлено, что создал её Поздеев. Фотографии добавлялись с 2016-го по 2017 год. В постановлении сказано, что они были удалены добровольно, но, похоже, не слишком тщательно – в альбоме запрещённую символику ещё можно найти. Судя по странице, интересы автора вполне традиционные: футбол, кинематограф, знакомства, не чужда нумерология. С конца 2017 года страница неактивна.





В 2014 году Дмитрий Поздеев был в числе ответчиков по гражданскому иску Сбербанка. С него и ещё двух человек суд взыскал более 150 тысяч в счёт задолженности по кредиту и процентам.

Как сообщалось ранее, мужчина с ножом прошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где убил мальчика 6 лет. Следственный комитет показал преступника. Под камеру мужчина рассказал, что напал на ребёнка, руководствуясь «заклинанием вечной жизни».