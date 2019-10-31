На развязке КАД с Пулковским шоссе закроют ещё один съезд. Теперь из-за строительства М-11

В субботу, 2 ноября, на несколько часов закроют съезд №3 на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Сейчас там уже закрыт один съезд – восьмой.

Как сообщает 31 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 14:00 2 ноября будет полностью перекрыт для движения съезд с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Это связано со строительством съезда развязки платной скоростной трассы М-11 «Москва – Петербург» с кольцевой. Работы ведет АК «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

Напомним, что с 29 октября на этой же развязке закрыт съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в Петербург. Там меняют деформационный шов. Закрытие продлится до середины ноября.



