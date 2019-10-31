Neste избавилась от финских корней. Компания подписала соглашение о продаже «Татнефти» российского бизнеса

Финская Neste подписала соглашение о продаже 75 АЗС и нефтяного терминала в Петербурге российской «Татнефти». Об этом говорится в сообщении компании от 31 октября.

Сумма сделки не раскрывается. По оценкам экспертов, весь свой бизнес Neste может реализовать примерно за 10 млрд рублей.

О намерении продать активы Neste сообщила еще в июле. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку в конце октября. После ее завершения сеть до пяти лет продолжит функционировать под брендом Neste.



