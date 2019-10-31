Технологии, меняющие жизнь: как прошла презентация IQOS в Петербурге

Как технологии меняют наш мир? Об этом на public talk* в Петербурге поговорили Яна Милорадовская, главный редактор «Собака.ru», и Илья Сачков, основатель и генеральный директор Group-IB.

пресс-служба IQOS

• Public talk прошел в честь запуска продаж IQOS 3 DUOS – новой версии инновационной системы нагревания.

• Весной FDA подтвердило возможность продажи IQOS на территории США.

Встреча была приурочена к старту продаж IQOS 3 DUOS – нового поколения инновационной системы нагревания от компании «Филип Моррис Интернэшнл». В своем стремлении к совершенству бренд постоянно прислушивается к своим пользователям, желая сделать устройство IQOS максимально удобным. Новый IQOS 3 DUOS – это воплощение элегантности и технологий. Благодаря обновленному держателю стало возможным использовать IQOS 3 DUOS два сеанса подряд без подзарядки.

пресс-служба IQOS

В рамках презентации в фирменном бутике IQOS состоялся public talk Ильи Сачкова – предпринимателя новой волны в сфере информационной безопасности. Уже в 29 лет Илья Сачков вошел в список самых ярких предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes в категории «Enterprise Tech», которую в 2011 году представлял Марк Цукерберг. Компания Group-IB специализируется на обеспечении информационной безопасности. Илья рассказал гостям на презентации IQOS, как технологии меняют наш мир сегодня.

пресс-служба IQOS

К счастью, информационная безопасность – это не единственная причина появления прорывных инновационных идей. По словам Ильи Сачкова, многие технологии могут значительно улучшить жизнь человека. В качестве примера можно назвать IQOS. В основе устройства лежит технология HeatControl™, разработанная в Швейцарии. Она позволяет контролировать температуру нагревания до 350°С, благодаря чему при использовании IQOS не образуется дым и пепел.

пресс-служба IQOS

Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) подтвердило возможность продажи IQOS на территории США. Данное решение было принято по результатам тщательной всесторонней оценки предпродажной заявки, внесенной ФМИ на рассмотрение Управления в 2017 году. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.

*публичное обсуждение

Не исключает риски





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