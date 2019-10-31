В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

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В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.

Аналитики ГК «ПСК» отмечают, что разница говорит не о снижении покупательского интереса, а о востребованности других инструментов финансирования.

— Сокращение объёмов выданных ипотечных кредитов не отражает фактический спрос. Если рассматривать на примере отдельных проектов, то значительно выросла доля рассрочки. Например, в апарт-комплексе Start возле метро Парнас больше 10% всех сделок заключаются с использование рассрочки от застройщика. Традиционно значительна доля таких сделок и в бизнес-классе, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Популярность этого инструмента растёт, т.к. условия по рассрочке привлекательны для более широкой категории покупателей, чем принято считать.

Рассрочку выбирают те, кто накопил достаточную для минимального взноса сумму и готов выплатить остаток несколькими платежами в короткий срок. В первую очередь, это бизнесмены. Во вторую — покупатели, готовящиеся продать недвижимость на вторичном рынке и приобрести новую. Также это касается и интересантов с обратной ситуацией — недвижимость уже продана, и есть возможность внести большую часть суммы, а остальные средства собрать за период строительства.

Отсутствие переплаты по ипотечным процентам делает покупку дешевле. Быстрее и процесс оформления – один-два рабочих дня. Как следствие — если есть такая возможность, покупатели ею незамедлительно пользуются. У ГК «ПСК» рассрочка предлагается во всех строящихся проектах: ЖК бизнес-класса Nobelius, «Новый Невский» и в комплексе апартаментов Start.

— Для оформления рассрочки не нужно оформлять страховку, которая составляет в среднем 0,5-1% от суммы займа, и нести расходы по ней, — объясняет Ирина Тютрина. — Как и в случае с ипотекой, специальные программы с рассрочкой тоже существуют. Например, в апарт-комплексе Start стоимость приобретаемой недвижимости разбивается на пять платежей в течение 12 месяцев с первоначальным взносом от 15%.

Подробнее о проектах ГК»ПСК» и условиях покупки по телефону (812) 640-38-38, а также в центральном офисе продаж наб. реки Карповки, 16, к.2, лит. А. Работает ежедневно.

*По данным консалтинговой компании «Русипотека»

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/