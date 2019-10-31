Готовность пятой очереди ЖК «Краски лета» выше 80%

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» продолжает строительство последней 5й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.

Напомним, что в ее составе возводятся три дома № 13, 14, 15. Готовность дома №13 составляет 82%. На объекте завершается отделка фасада, кровельные работы, установка оконных конструкций. На 50% выполнены работы по остеклению балконов и лоджий, отделке мест общего пользования, а также предчистовой отделке квартир. Начались работы по озеленению территории.

В доме №14 окончены кровельные работы, монтаж оконных конструкций, стяжка полов. На завершающей стадии находится остекление балконов и лоджий и отделка фасада. На 70% выполнены работы по предчистовой отделке квартир.

Дом № 15 готов на 90%: полным ходом идет отделка мест общего пользования и отделка квартир. Завершается установка дверей и окон, а также отделка фасада.

ЖК «Краски Лета» – масштабный проект комплексного освоения территории в Мурино у метро Девяткино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых построено 300 000 кв. м жилья, коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школа на 1175 мест.

В настоящее время 4 очереди проекта уже сданы и заселены. Продажи квартир в последнем доме пятой очереди – №14 – были открыты в октябре 2019 года. Одно из его главных преимуществ – камерность. Односекционный 19-ти этажный корпус рассчитан всего на 107 квартир – по 6 квартир на площадке. Общая площадь жилья 3800 кв. м. На первых этажах расположатся коммерческие помещения. На выбор покупателей представлены различных планировок – от студий до 3 евро.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents