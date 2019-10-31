СК показал убийцу из Нарьян-Мара с голосами в голове. Книгу с «заклинанием» ради вечной жизни он купил в магазине рядом с домом

Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка во время «тихого часа» в детском саду Нарьян-Мара дожидается решения вопроса об аресте в отделе полиции. Он успокоился и замолчал.

Следственный комитет РФ показал задержанного после убийства ребенка в Нарьян-Маре 31 октября. В кадр попали руки в крови, неаккуратная борода и грязная одежда. На видео СК подозреваемый не сказал ни слова.

В сети опубликованы видеозаписи, сделанные сразу после задержания, называется и фамилия мужчины — Денис Поздеев. На них тот же самый 36-летний местный житель рассказывает, что прочел в книге заклинание «про вечную жизнь близким». Именно для этого, утверждает Поздеев, было необходимо убить маленького ребенка. Издание с заклинанием он купил в книжном магазине. На вопрос полиции о том, что с ним будет дальше, Поздеев уверенно заявил — «тюрьма».





После убийства спящего ребенка было возбуждено три уголовных дела. Следствие будет ходатайствовать об аресте Поздеева, под статьи также попали сотрудники детсада и охранники. Им вменяют халатность и оказание небезопасных услуг. Поздеев был в состоянии опьянения.