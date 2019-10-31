Бурятские коммунальщики изобрели новый способ расчистки улиц от снега. В нем принимает участие детская горка

Необычный способ уборки снега с улиц засняли в одном из поселков Бурятии. Местные коммунальщики придумали простой, но все же действенный «лайфхак».

Как сообщают 31 октября в группе «Типичный Улан-Удэ», дело происходит в поселке городского типа Нижнеангарск Северобайкальского района республики. Местные коммунальные службы собрали импровизированную снегоуборочную машину из грузового фургона УАЗ и металлической детской горки.

На записи видно, как грузовик волочит по дороге привязанную к нему сзади горку, уложенную на бок. И та, словно ковш, сгребает снег к обочине. Вот вам и новые технологии.



