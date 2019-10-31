Госдума может потратить почти 4 миллиона рублей на изучение борьбы с вмешательством извне

Российские депутаты хотят ознакомиться с зарубежным опытом реагирования на вмешательство иностранных государств во внутренние дела страны. На эти цели из бюджета планируется выделить до почти 4 миллионов рублей.

«Разработка предложений и рекомендаций по обобщению практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств и противодействия такому вмешательству в политической и экономической сферах на различных уровнях», – цитирует 31 октября текст задания ТАСС.

В Госдуме хотят получить анализ инструментов влияния, к которым прибегают иностранные государства. В частности, российскую сторону интересует, какое воздействие на Россию можно оказать при помощи «внешних и внутренних агентов», поддержки социальных движений и распространения информации.

Исследователям также придется проанализировать «дестабилизацию работы крупнейших компаний и холдингов» при помощи санкций и информации.

На эти цели хотят выделить до 3,7 миллиона рублей. Результаты исследования лягут в основу законотворческой деятельности.



