Родителям отравившихся в московских детсадах школьников присудили компенсацию от компании Евгения Пригожина. По 10-15 тысяч на семью

Мещанский суд Москвы обязал комбинат питания «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина выплатить компенсации родителям детей, которые отравились в детсадах столицы. Об этом 31 октября сообщает «МБХ-Медиа».

Издание уточняет, что суд частично удовлетворил два коллективных иска. При этом требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы, а также самим столичным детсадам были отклонены. «Открытые медиа» пишут, что всего с «Конкорда» взыскано 195 тысяч рублей — таким образом, каждая семья получит около 10–15 тысяч. Компания «Вито-1», которую в СМИ также связывали с Пригожиным, заплатит 50 тысяч рублей.

Напомним, вспышка дизентерии вспыхнула в московских детсадах в декабре 2018 года, в некоторые из них продукты поставляла компания Пригожина.

Отметим, ранее фирма «Московский школьник», которую в СМИ связывали с Пригожиным (сам он любые связи отрицал), выиграла суд у ФБК Алексея Навального. Ролик о возможной связи компании с отравлением обойдется ФБК в 88 млн рублей.



