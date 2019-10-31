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31.10.2019 16:50
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Йога и танцы в собственном доме: жителям ЖК «Энфилд» повезло

Научиться танцевать, расслабиться в асанах йоги или сесть на шпагат – разве не здорово посещать подобные занятия в собственном доме? У резидентов жилого комплекса «Эфилд» есть такая возможность.

Йога и танцы в собственном доме: жителям ЖК «Энфилд» повезло

фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»

В 25-м доме ЖК «Энфилд» соседи могут собраться вместе для занятия йогой, стрейчингом (растяжкой) или танцами в стиле dancehall. А заодно и расслабиться, приятно пообщаться друг с другом. Всё это организовал застройщик «Арсенал-Недвижимость», причём абсолютно бесплатно. Создание такой благоприятной и доброжелательной городской среды – одна из главных целей застройщика.

Как рассказали представители«Арсенал-Недвижимость», на данный момент занятия проводят три человека: тренер по йоге, растяжке и танцам. У всех есть профессиональное образование и большой опыт в преподавании. Так, например, тренер по растяжке Инна Дорджиева была владельцем собственной студии в Мьянме, а преподаватель по танцам Валерия Кузинская проходила обучение у лучших представителей жанра dancehall.

Йога здесь получается камерной, "домашней" – все друг друга знают и занимаются с интересом. Представители застройщика нашли преподавателя на профессиональном сайте и пригласили в «Энфилд». Летом занятия по йоге проходили на открытой крыше жилого дома. По концепции ЖК это место превращено в общественное пространство для отдыха с деревянными лежаками. С наступлением холодов йога переместилась в специальное помещение на первом этаже.

фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»
фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»

– На крыше было здорово, вид сверху на новый район – как будто в другой мир попадаешь, – поделилась впечатлениями тренер по йоге Александра.

Жительница «Энфилда» Ольга заселилась в июле и сразу записалась на йогу – хотелось активности. Теперь она планирует приобщить к занятиям и своего маленького сына, ведь совсем скоро в этом же зале появятся танцы и для детей – детский хип-хоп.

-Мы, можно сказать, ходим с самого начала и стояли у истоков, – рассказали две женщины, заселившиеся в мае. – У нас тут сложилась своя прекрасная компания, мы хорошо общаемся. Плюсы: первый – рядом с домом, второй – это бесплатно, и третий- физическая форма. В целом нам все нравится, очень благодарны застройщику за организацию занятий. Хочется теперь попробовать и стрейчинг, и танцы.

На каждый урок нужно записаться в управляющей компании. Соседи договариваются и обсуждают занятия в социальных сетях, там же выкладывают расписание. Почти все, выбравшие йогу, отметили основной плюс – близость к дому, можно идти на занятия прямо в спортивной форме. Когда йога в собственном доме, вряд ли будет повод пропускать занятия, так что получается регулярная физическая активность и польза для здоровья. Сегодня эти занятия йогой очень популярны у жильцов.

С каждым годом количество заинтересованных в здоровом образе жизни всё растет. Создание студии, ориентированной на спортивные занятия, полностью соответствует системе ценностей и философии застройщика – формирование жилого пространства в так называемом pro-формате. Это особый подход к проектированию пространства, основанный на европейском опыте обустройства дружелюбной городской среды. Для каждого жителя важно, чтобы для поддержания формы и здоровья не нужно было ездить далеко в фитнес-центр после работы или платить ощутимые деньги. А на занятиях в собственном ЖК не только полезно проводишь время, но и общаешься с соседями, заводишь друзей.

фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»
фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»

– Мы стараемся создать приятный мир добрососедства, объединить жителей комплекса, поэтому формируем общественные пространства для своих резидентов, – рассказали в компании «Арсенал-Недвижимость». – Например, мы построили открытые крыши, обустроили детские площадки, стеллажи для букккроссинга, планируются хобби-румы, где каждый может пообщаться с друзьями или поиграть в настольные игры.

Кроме того, в каждом из своих ЖК компания обязательно строит стадион, велодорожки, уличные тренажеры и многое другое. А в ЖК «Энфилд» сейчас заканчивается строительство общеобразовательной школы с собственной спортивной площадкой и двумя большими спортзалами.

ЖК «Энфилд» от группы компаний «Арсенал-Недвижимость» – это современный жилой комплекс средней этажности, объединивший в себе передовые решения в архитектуре, планировках и технологиях. Он находится в 10 минутах от станции метро «Девяткино». Квартал расположен на территории Мурино-Бугры, примыкающей к северной границе Санкт-Петербурга в районе пересечения КАД и проспекта Культуры.

Справка о ГК «Арсенал-недвижимость»

ЖК «Энфилд» – застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на сайте http://www.enfield-kv.ru/docs/

 

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