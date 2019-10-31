Все как в военной столице империи. Казармы Измайловского полка признали памятником

Измайловский проспект 6/Фото: КГИОП

Смольный включил в реестр объектов культурного наследия комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка, сообщает 31 октября пресс-служба комитета по охране памятников. Казармы, отметили в КГИОП, являются подлинным источником информации об исторической застройке Петербурга как военной столицы Российской империи.

«Объект представляет собой образец военной слободы XVIII века, которая с течением времени оказалась включена в городскую застройку, играет значительную роль в формировании градостроительной композиции Измайловского проспекта», – отмечается в сообщении на сайте комитета.

Казармы, всего 12 штук — по числу рот полка, — были возведены по проекту архитектора Федора Волкова. Строительство завершилось в 1808 году. Одноэтажные казармы по линии Измайловскаого проспекта, которые строились под руководством генерал-лейтенанта Борщова, были названы «Борщевскими». Аналогично имена получили П-образные «Комаровские» двухэтажные казармы с одноэтажными флигелями, расположенные как на Измайловском, так и по линии Троицкого проспекта. За их возведением наблюдал генерал-адъютант граф Комаровский. Здания комплекса с восточной стороны Измайловского, построенные под контролем гвардейского казарменного комитета, стали, соответственно, «Комитетскими». В советское время три из дюжины казарм были утрачены.



