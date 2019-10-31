Чтобы не вызывать такси, житель Ипатово угнал каток и поехал крушить поребрики

В Ставропольском крае сотрудники дорожной полиции раскрыли угон дорожного катка. Внимание стражей порядка привлекла разрушительная манера езды водителя спецтехники.

Как сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, ранним утром на одной из улиц города Ипатово сотрудники ГИБДД заметили каток для укладки асфальта, который вилял из стороны в сторону, крушил и вырывал поребрики, установленные вдоль дороги. Полицейские остановили явно не справлявшегося с управлением водителя. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управления техникой.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Парень признался, что каток находился на месте проведения дорожных работ. Задержанный просто возвращался домой и решил не вызывать такси, тем более спецтехника оказалась незапертой и с ключами в замке зажигания.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Похищенный каток вернули дорожно-ремонтному предприятию.



