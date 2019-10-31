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Город
01.11.2019 13:56
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Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Смольный дарит горожанам шесть скверов вместо «Сада на Неве». Все они существовали и раньше, а их пригодность для отдыха можно поставить под сомнение.

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Сад Нева/Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Заксобрание Петербурга на уходящей неделе 38 голосами «за» уже в третий раз лишило статуса сквера «Сад на Неве» – почти 3 га территории на Смольной набережной. В качестве компенсации недовольным предложили не одну, а целых шесть новых зеленых территорий, которые по суммарной площади даже превышают изъятое. «Фонтанка» попыталась прогуляться по новым скверам. Получилось не везде.

В петербургском парламенте 30 октября произошло ожидаемое событие. В третьем, окончательном чтении депутаты большинством голосов исключили из перечня официальных скверов «Сад на Неве», территорию площадью почти 2,85 га на Смольной набережной. Территорию должны в скором времени передать под строительство Судебного квартала, который переедет сюда с Петроградской стороны, где должен появиться парк.

Назвать «сад на Неве» пустырем, конечно, нельзя, но надо честно признать – популярностью локация не пользуется. Уютную рекреацию участок сегодня ничем не напоминает, а потенциальных посетителей по соседству ждут Таврический и сад-партер Смольного. Особым благоустройством территория не блещет, но все же высадить деревья, кустарники и пару-тройку клумб там успели. Навести красоту и комфорт, скорее всего, банально не  смогли из-за того, что участок то терял, то обретал официальный статус зеленой зоны в зависимости от планов Смольного по строительству Орловского тоннеля и музея обороны и блокады Ленинграда.

Как признает руководство города, сад был фактически обречен как минимум 50 лет назад, когда территорию «застолбили» для тоннеля под Невой. Периодические включения участка в перечень зеленых насаждений общего пользования не более чем способ подстраховки от претендентов построить на этом месте жилье. 


Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Взамен жители Центрального района, как объявило руководство города, обрели целых шесть новых зеленых зон. Это бульвары на улице Черняховского (0,584 га), на Синопской набережной у Большеохтинского моста (0,606 га), на набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской железной дороги (0,468 га), сквер у моста Александра Невского (0,53 га), бульвар на Воскресенской набережной (0,991 га), на Захарьевской улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы. Всего 3,6 га. Недовольных приобретение новых ЗНОПов не усмирило хотя бы потому, что все перечисленные газоны и бульвары существовали и до внесения поправок, а отдых на их территории — удовольствие сомнительное. 

Например, бульвар на Захарьевской улице и так существует, но назвать его зеленым и пригодным для прогулок сложно. Отрезок от Литейного проспекта до Потемкинской улицы представляет собой замощенный плиткой променад с двумя рядами деревьев. Все свободное пространство облюбовали автомобилисты в качестве парковки. 

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Кроме того, этот участок значится в приложении распоряжения комитета по благоустройству  №206-Р от 31 августа 2018 года «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), на 2019 год».

Согласно закону о ЗНОП, территории зеленых насаждений, выполняющих специальную функцию, – это участки, находящиеся в санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, а также в границах полосы отвода автомобильных дорог, землеотвода железных дорог, инженерных сооружений и других зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах полосы отвода автомобильных дорог. Главное отличие: зеленые насаждения общего пользования используются как рекреация, «зелень» со специальными функциями — как защита.

Точно так же специальные функции выполняет еще один новообретенный сквер — пешеходная зона улицы Черняховского от Обводного канала и до дома №62. Однако и он представляет собой уже существующую и благоустроенную в части скамеек и деревьев дорожку между двумя автомобильными дорогами, и новой рекреацией может считаться только по документам.

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Аналогично защитную функцию, если верить документу, выполняет и Воскресенская набережная от Литейного проспекта до Водопроводного переулка. Саму набережную облюбовали велосипедисты, скейтеры и роллеры, с которыми пешеходных горожан мирит ширина променада. Но рекреация, в которой зеленого – только газон между оживленной транспортной магистралью и пешеходной частью и десяток деревьев, считаться новой никак не может. 

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Скорее всего, из перечня специальных зеленых насаждений позаимствовали и новую рекреацию на Синопской набережной. Она вся — от Тульской улицы до проспекта Обуховской Обороны включена в перечень защитных. Официально новый ЗНОП называется бульваром. Однако на газоны пешеходу не попасть — они окружены автодорогами без пешеходных переходов. Единственный тротуар с газоном — это 150 метров от Смольного проспекта до Тульской улицы. 

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Отдыхать и прогуливаться по скверу на Синопской набережной у моста Александра Невского горожане могут даже с некоторыми удобствами в виде елей и ресторана, который там должен открыться, как обещают, в конце ноября. Однако использование участка в качестве рекреации отдыхающим омрачит бурный автопоток со всех сторон. Немногочисленные любители могли наслаждаться этой локацией и раньше.

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Наиболее мрачное место для прогулок из числа новых ЗНОПов автор поправки отвел петербуржцам на Обводном канале. Газон с деревьями от пешеходной части отделяют автодороги. Адрес нового ЗНОПа также значится в перечне специальной «зеленки».

Иди гуляй. Что горожанам предложили взамен «Сада на Неве»

Напомним, после того, как Александр Беглов утвердит принятые поправки, властям предстоит защитить лишение «Сада на Неве» статуса сквера в суде. Противники уже анонсировали как минимум два аналогичных иска — от активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания» и депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Закон прямым текстом встает на сторону будущих истцов, так как в Центральном районе обеспеченность зелеными зонами составляет 4,4 кв. метра на человека, тогда как по нормативу должно быть не менее 6 «квадратов». В случае недобора исключать территории из ЗНОП запрещается. Можно предположить, что потенциальные ответчики успеют изменить методику учета ЗНОПов, куда в настоящее время не входят территории памятников — Летнего сада, Михайловского сада и Инженерного замка. С учетом этих рекреаций обеспеченность «зеленью» окажется выше нормы.

Ирина Корбат, 

«Фонтанка.ру»

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