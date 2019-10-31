Пострадавшего в Купчино пенсионера спасают в ожоговой реанимации Джанелидзе. Его ошпарило из трубы, которая питает два дома

Пока теплоэнергетики занимаются ремонтом аварийной трубы во Фрунзенском районе Петербурга, обварившегося мужчину пытаются спасти врачи НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Общественный транспорт вернулся на привычный маршрут.

Как сообщил «Фонтанке» главный врач клиник института Антон Повзун, пострадавший пенсионер находится в отделении ожоговой реанимации, он в тяжелом состоянии. По некоторой информации, ему почти 90 лет.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» добавили, что на время локализации и последующего ремонта движение по Олеко Дундича от Будапештской до Бухарестской улицы ограничено. «В связи с коммунальной аварией движение автобусов в зоне прорыва прекращено. Автобусы следуют по максимально безопасной и близкой к действующим маршрутам трассе: улице Ярослава Гашека, Купчинской улице, Малой Балканской улице», – рассказали в «Пассажиравтотрансе».

По информации Горэлектротранса, в 15:30 движение троллейбусов по Будапештской и Олеко Дундича восстановили.





По данным сервиса «Яндекс.Карты», обе улицы практически полностью свободны.

Рванула внутриквартальная труба небольшого диаметра. На время ремонта тепла не будет в двух зданиях. Как сообщалось ранее, в зону прорыва чуть не угодил пассажирский автобус, однако обошлось без пострадавших пассажиров.

Как в кипятке оказался пенсионер, в компании пока сказать не могут.