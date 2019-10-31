Открыты продажи в новых домах ЖК «Ясно.Янино» от ГК «КВС»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» 1 ноября открыла продажи квартир в домах 2-го этапа 3-го квартала ЖК «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.

«Ясно.Янино» – проект комплексного освоения территории, реализующийся в формате европейского пригорода. Микрорайон соседствует с лесным массивом и при этом находится всего в 20 минутах езды до ближайших станций метро «Ладожская» или «Проспект Большевиков».

Особенность проекта – наличие всей необходимой инфраструктуры внутри квартала. Здесь уже работают отделения детской и взрослой поликлиники, детский развивающий центр и частный детский сад, пожарное депо, магазины и кафе шаговой доступности, по соседству функционирует конный клуб.

В продажу выведен 2-ой этап домов 3-го квартала – территории, с одной стороны ограниченной лесом, с другой – участком будущей школы. Это два восьмиэтажных монолитных дома, в которых в общей сложности разместится 277 квартир, от студий до 3-комнатных. Площадь квартир варьируется от 21,29 до 69,98 кв.м. В подвальных этажах домов запроектировано 112 удобных кладовых, на первых этажах выделены площади под коммерческие помещения. Для автовладельцев на территории предусмотрены наземные автостоянки. Общая площадь 2-го этапа составит порядка 17,5 тысяч кв.м.

На выбор покупателей предлагается большой ассортимент квартир классических планировок и евро-формата с объединенными кухнями-гостиными. Все квартиры будут сдаваться с авторской чистовой отделкой от ГК «КВС»: в жилых комнатах – виниловые обои и износостойкий ламинат, в санузлах – керамическая плитка, полный комплект сантехнического оборудования. Отделка также включает продуманную разводку электричества, установку приборов учета, устройство клапанов КИВ для постоянного притока в квартиру свежего воздуха. Для отделки выбраны нейтральные светлые тона, которые позволят новоселам гармонично воплотить любое интерьерное решение.

3-ий квартал выделяет оригинальное ландшафтное оформление. Концепция благоустройства строится на живописном окружении квартала и сочетает эко-мотивы и элементы сказки. Во дворе запланировано 10 площадок для игр и спорта детей разных возрастов, зона для отдыха с деревянными скамьями и столиками, плетеными ограждениями и беседкой для буккроссинга. Рядом с домами будет оборудована площадка для баскетбола и волейбола и зона для занятий WorkOut.

Строительство домов 2 этапа 3-го квартала планируется завершить в конце 2021 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/, наш.дом.рф