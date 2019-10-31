Первый в России водородный трамвай появится на Московском проспекте в первый день ноября

Макет первого в России водородного трамвая 1 ноября выйдет на испытания на Московском проспекте в Петербурге. Его обкатывают с сентября.

Как сообщает комтранс 31 октября, речь идет о ходовых испытаниях макета трамвая, оснащённого новой системой генерации электроэнергии. Разработка представляет собой платформу для водородных топливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М. 1 ноября она выйдет на улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга, однако без пассажиров (доедет до Московских ворот и обратно).

Ранее «Фонтанка» рассказывала о начале испытаний действующего макета. Саму идею презентовали еще в 2016 году на форуме SmartTransport. Демонстрировали технический облик трамвая и на выставке в 2017-м. Разработкой занимается ФГУП «Крыловский государственный научный центр».



