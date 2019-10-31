«Пассажиравтотранс» к 2025 году может стать акционерным обществом, а значит, и оказаться в частных руках

Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» через 5 лет из государственного унитарного предприятия может превратиться в акционерное общество. Об этом 31 октября рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Эдуард Батанов.

«К 2025 году ГУП должен быть в рынке», – сказал вице-губернатор. «Фонтанка» обратила внимание, что в результате транспортной реформы «Пассажиравтотранс» в годичной перспективе может получить 107 млн новых пассажиров. Батанов ответил: несмотря на возможное изменение пассажиропотоков, доля ГУПа на рынке перевозок не будет превышать 40%. «Все остальное – домыслы», – заявил вице-губернатор. Подробности читайте в нашем материале "Реформа пассажиропотоков. «Смерть» маршруток – это 107 млн новых пассажиров для ГУП «Пассажиравтотранс»".

В Петербурге в 2020 году должна быть реализована масштабная реформа общественного транспорта: после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое. Предполагается, что из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также отроют около 100 новых. Сохранившиеся маршруты будут разыграны между перевозчиками на аукционах. Одно из требований властей – новый и комфортный подвижной состав.



