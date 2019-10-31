«Аспект Северо-Запад» пояснил «дороговизну» средств безопасности на «Газпром-Арене». Монтировать и настраивать их пришлось без договора

Гендиректор компании «Аспект Северо-Запад», которая упоминается в материалах следствия по стадиону на Крестовском острове в Петербурге, Дмитрий Гаевский, рассказал, почему радиационные мониторы для арены стоили столько, сколько стоили. В сумму включены установка и пусконаладка.

Как рассказал Гаевский «Фонтанке» 31 октября, договор с ГК «Охрана» заключался только на поставку радиационных мониторов «Янтарь-2С». Ранее «Фонтанка» рассказывала, что это оборудование фигурирует в материалах следствия СК по системам безопасности на стадионе. По данным следователей, 10 мониторов «Янтарь-2С» закупались у «Аспект Северо-Запад» по 1,25 млн рублей за штуку. При этом в коммерческом предложении головной компании НПЦ «Аспект» значится сумма менее 900 тысяч.

«В коммерческом предложении указана цена только поставки, – говорит Гаевский. – Наш контракт с «Охраной» формально тоже учитывал только отгрузку, однако в рамках него же пришлось монтировать и настраивать мониторы. Отдельного соглашения на установку не было. Так что вилка в 300 тысяч – это как раз стоимость монтажа и наладки».

Кроме того, Гаевский отметил, что поставщик вместе с ГК «Охрана» настоял на изменении проекта: изначально на стадион собирались завозить мониторы той же модификации, что стоят в аэропортах, с избыточными функциями и значительно дороже. Еще один минус первичного проекта был в том, что радиационные мониторы должны были стоять рядом с рентгенотелевизионным оборудованием, что провоцировало бы взаимное срабатывание аппаратов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге были проведены 25 обысков в рамках дела о крупном мошенничестве при строительстве «Газпром Арены». Следователей заинтересовали закупки систем безопасности и табло по завышенным, как они считают, ценам.



