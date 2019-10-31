Нетрезвый с голосами в голове. Стало известно, кто зарезал ребенка в детском саду Нарьян-Мара

Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара находился в нетрезвом состоянии. Следственный комитет 31 октября возбудил три уголовных дела.

По информации портала «29.ru», вооруженный ножом мужчина беспрепятственно прошел в детский сад «Сказка» на улице 60-летия СССР. Был тихий час, дошкольники спали. Как сообщили в пресс-службе СК по Архангельской области и НАО, жертвой стал ребенок шести лет, который получил смертельное ножевое ранение.

Подозреваемого задержали на месте. Известно, что это местный житель, 36 лет, он был в состоянии опьянения. Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщили в СК. Администрации детского сада и сотрудникам частного охранного предприятия предстоит отвечать по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О мотивах подозреваемого пока официально не сообщается. Телеграм-канал Baza выяснил, что мужчина якобы объяснил нападение на ребенка приказом неких голосов в голове, которые якобы «обещали ему вечную жизнь».

На месте работает следственно-оперативная группа.



