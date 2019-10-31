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Бизнес-трибуна
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31.10.2019 16:06
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В ГК «ПСК» рассказали о перспективах снижения цен на недвижимость

Центробанк снизил ключевую ставку с 7 до 6,5%. Ранее эксперты ГК «ПСК» указывали на такую возможность и влияние сниженной ставки на стоимость ипотеки. Подешевеет ли вслед за ипотекой недвижимость? Ответ есть.

В ГК «ПСК» рассказали о перспективах снижения цен на недвижимость

unsplash.com

Руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь объясняет влияние ключевой ставки на стоимость квадратного метра жилой недвижимости.

 — Ключевая ставка – это минимальная стоимость кредита, к которой банки прибавляют свой процент. Центробанк в своём решении снизить эту ставку декларирует борьбу с инфляцией и только. На практике это значит, что удорожание недвижимости несколько замедлится, но дешевле она не станет. Ответ на вопрос, почему не станет дешевле, очень обширен. Основные факторы следующие.

Сама по себе конечная стоимость квадратного метра для покупателя складывается из себестоимости строительства и нормы прибыли, которую закладывает каждый девелопер. Средняя рентабельность строительства В России оценивается в 5,5-6%. Меньший процент означает отсутствие ресурсов для новых проектов, а значит прекращение работы. Больший процент — повышение цен и снижение интереса покупателей. Поэтому уже несколько лет рентабельность отрасли держится на этом уровне и пока останется таковой.

Оставшиеся 95% — это себестоимость. На неё, безусловно, влияет доступность кредитов для корпоративного сектора. Например, застройщик получает проектное финансирование на этап строительства, и стоимость этого кредита он должен учесть в себестоимости. Или бетонный завод, взявший в банке кредит на модернизацию, сумму переплаты также заложит в стоимость своей продукции. В той или иной степени кредитные деньги есть в производстве всех материалов и услуг.

Снижение ключевой ставки в теории должно сделать немного дешевле кредиты для застройщиков, подрядчиков и производителей стройматериалов. Но на конечной стоимости продукта эти изменения не отразятся. Снижение на 0,5% — это очень малая величина и самой по себе ей не под силу сдвинуть стоимость квадратного метра.

Дополнительные причины

Помимо инфляции, которая обуславливает удорожание всего, ценообразование на стройматериалы подвержено постоянным изменениям. Смета проекта, безусловно, составляется заблаговременно: по итогам строгих тендеров для подрядчиков, с условием сохранения цен. Однако уже через год и для другого проекта цены на рынке, скорее всего, будут другие. Как следствие, другая себестоимость.

Следующий аспект — стоимость земли в городе, а также участков под строительство, предлагающихся с проектом. По мере того, как заканчиваются свободные локации в городской черте, цены на оставшиеся повышаются. Издержки на подготовку территорий под жилое строительство, где ранее были старые сооружения или промзоны, также увеличиваются от года к году.

Ещё один фактор — стоимость благоустройства и инфраструктуры. Меняются тарифы на подключение к сетям, проведение проверок и экспертиз. Затраты на благоустройство в перспективе будут занимать всё большую долю в общей смете, поскольку эта составляющая всё более значима в аспекте конкуренции проектов. Например, минимально обязательный набор — качели, скамейки, газон — проиграет предложениям с локальными полноценными скверами, ландшафтным дизайном и так далее.

Наконец, переход на эскроу-счета также скажется на стоимости квадратного метра. Но, пока большая часть новых домов строится по ДДУ, фактическое влияние эскроу ещё предстоит изучить на практике.

Самый удачный момент — ваш момент


Таким образом, можно уверенно говорить, что новая недвижимость сейчас стоит дешевле, чем будет стоить через год. Реалии рынка и многолетняя статистика показывают, что снижения стоимости не происходит. Каждый момент для потенциального покупателя является индивидуально исключительным и своевременным. Если сложились персональные условия для приобретения недвижимости, будь то средства в наличии, ротация ранее приобретенной на более новую или что-либо еще, то ждать не следует. Сделать выбор сейчас означает принять верное решение в долгосрочной экономической перспективе.

Подробная информация и цены в строящихся жилых комплексах бизнес- и комфорт-класса, а также на апартаменты — на сайте ГК «ПСК», в центральном офисе продаж на наб. реки Карповки, 16, к.2, лит. А и по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

 

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