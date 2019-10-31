Выходим на лёд

Когда-то почти в каждом дворе зимой появлялся каток. Хоккей уважало мужское население страны всех возрастов, и сегодня интерес не ослабевает. Только заниматься хоккеем теперь даже любители предпочитают в современных спортивных сооружениях. Профессиональных ледовых арен немного, зато здесь можно гонять на коньках с клюшкой и шайбой круглый год.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Первыми ледовыми площадками в Петербурге стали замерзшие водоемы, где на коньках забавы ради катались в основном люди незнатных сословий. К XIX столетию фигурное катание стало популярно в среде русской аристократии, а в советское время катание на коньках было массовым увлечением. На катках тренировались, отдыхали, развлекались и конечно, знакомились.

Сегодня ледовые площадки остаются для горожан любимым местом для отдыха и занятий спортом. В новых микрорайонах Петербурга современные комплексы становятся центром притяжения местных жителей. На «Царскосельских холмах» в Пушкинском районе уже работает несколько спортивных клубов. В ближайшее время по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» откроется крытая Ледовая арена.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Спорт для всех

Новая Ледовая арена в Пушкинском районе находится на этапе строительной готовности. Сейчас здесь идёт монтаж оборудования для ледового поля и вентиляции, а финальном этапе подключение коммуникаций. Общая площадь современного крытого спорткомплекса составляет более 4 тысяч квадратных метров, размер самого ледового поля – 56 на 26 метров.

– На кого рассчитан ледовый комплекс?

– Ледовая арена станет базой для детской хоккейной спортивной школы, а также для взрослых любительских команд, – рассказывает заказчик и застройщик «Ледовой арены Пулково» Владимир Акимов. – Кроме того, здесь будут проводиться турниры и сборы, в том числе профессиональные. Качество льда это позволяет, потому что основанием площадки у нас является не насыпное поле, а полноценная железобетонная охлаждаемая плита. Это исключает деформацию ледового покрытия. Помимо детского хоккейного клуба в здании разместится школа фигурного катания. В комплексе запланированы раздевалки для спортсменов и судей, профессиональная заточка коньков, сушилки для спортивного инвентаря. В перспективе на участке рядом с Ледовой ареной появятся ещё два небольших крытых катка размером 20 на 40 метров – для дополнительных тренировок фигуристов и вратарей.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

За льдом – будущее

– А любители будут иметь возможность прийти и просто покататься на коньках?

– Конечно, наш спорткомплекс откроет свои двери и для массового посещения. В свободное от тренировок время покататься на профессиональном льду смогут все желающие. Арендовать каток можно будет и для корпоративных мероприятий. Предусмотрен пункт проката коньков для свободного катания с современными методами сушки. Хотелось бы, чтобы катание на коньках на новой Ледовой арене стало для петербуржцев новым интересным времяпрепровождением. Мы готовы приложить для этого максимум усилий. Поэтому планируем создавать команды для взрослых людей, чьи детские мечты не реализовались, а побегать на коньках и слегка потолкаться ещё есть желание!





– У современного человека масса возможностей заниматься спортом, в том числе экзотическими видами. Как считаете, какое у спорта на льду будущее?

– Самое оптимистичное. Недаром говорят, что за льдом – будущее. И в спорте, и в бизнесе, и в культурных мероприятиях. Ледовые виды спорта являются массовыми и зрелищными. А ещё они несут пользу, помогая сохранять здоровье и бодрость духа независимо от времени года. Для горожан это особенно важно. Один из последних трендов – проведение на крытых ледовых аренах корпоративов, дней рождений. Праздник на льду или товарищеский матч в хоккей – это оригинальный способ хорошо отдохнуть вместе со своими друзьями и единомышленниками. Именно поэтому мы оборудовали Ледовую арену раздвижными трибунами, чтобы максимально быстро переформатировать площадку под разные потребности, будь то спортивный матч, развлекательное представление или тренировка.

Открытие Ледовой арены ждут жители Пушкинского, Московского и Фрунзенского районов и особенно жильцы близлежащих малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы».

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