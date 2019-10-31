В Екатеринбурге мальчик двух лет попал в больницу, пытаясь защитить мать от отчима

Маленький ребенок попал в больницу в Екатеринбурге после того, как пытался заступиться за мать, которую избивал отчим. Защитнику оказалось два года. К делу подключился Следственный комитет Свердловской области.

Как 31 октября сообщили в СК, конфликты между мужчиной 31 года и женщиной 34 лет происходили часто. По предварительной информации, доставалось и маленькому сыну женщины, который в итоге был госпитализирован. Как выяснил портал «URA.RU», женщина рассказала врачам, что мальчику достается от сожителя. Двухлетний сын не боялся и пытался оттолкнуть разъяренного мужчину от матери, однажды и вовсе укусил за ногу. По словам матери, только в сентябре он трижды избивал ребенка.

Портал «Регион. Online» добавляет, что ребенок получил травму головы, когда отчим отбросил его в сторону.

СК России по Свердловской области проводит доследственную проверку, изучает медицинские документы и оправшивает свидетелей. «При наличии достоверных и объективных данных, подтверждающих поступившую информацию, следователем СКР незамедлительно будет принято соответствующее процессуальное решение», – резюмировали в ведомстве.



