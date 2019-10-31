Пострадавшего увезли с места прорыва в Купчино в тяжелом состоянии, мужчина весь в ожогах

Прорыв теплосети во Фрунзенском районе Петербурга закончился госпитализацией прохожего днем 31 октября. Он обварился в кипятке.

О пострадавшем «Фонтанке» сообщили в пресс-службе скорой помощи, мужчину увезли от 20-го дома по улице Олеко Дундича в тяжелом состоянии, с множественными ожогами.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили только об оказавшихся в зоне аварии автомобилях.

Как сообщалось ранее, труба в Купчино лопнула около половины третьего. В микрорайоне встал общественный транспорт.

Минувшей весной неподалеку в промоину из-за прорыва трубы угодил пассажирский автобус, тогда обошлось без пострадавших. За прошлый отопительный сезон кипяток убил двоих юношей в подвале кафе «Типичный Питер», а на 2-й Комсомольской женщина умерла от струи кипятка, которая ударила в окно ее квартиры.



