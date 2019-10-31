В Петербурге пройдет первый этап женской альтернативы «Формулы-1»

Справка:

Напомним, что «Игора Драйв» была открыта в Петербурге в начале октября. «Игора Драйв» – комплекс, который разместился на территории около 100 га и включает одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки.

Длина главной трассы — 4080 м, ширина — 12 метров. Она включает в себя 14 поворотов (6 правых, 8 левых), 17 метров перепад высот. Максимальная скорость — 280 км/ч.

Трибуны рассчитаны на 40 тысяч зрителей. С любой точки трибуны видно 75% трассы.