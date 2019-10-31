В Петербурге пройдет первый этап женской альтернативы «Формулы-1»
Организаторы женского автогоночного чемпионата W Series опубликовали календарь сезона-2020, второго в истории серии. Стартует сезон этапом в Петербурге на автодроме «Игора Драйв». Заезды пройдут с 29 по 30 мая, сообщает 31 октября пресс-служба серии.
Календарь сезона W Series 2020 года
1. 29-30 мая — Санкт Петербург, Россия
2. 12-13 июня — Андерсторп, Швеция
3. 26-27 июня — Монца, Италия
4. 10-11 июля — Норисринг, Германия
5. 22-23 августа — Брэндс-Хэтч, Великобритания
6. 4-5 сентября — Ассен, Голландия
Серия W была запущена 10 октября 2018 года. Она была создана в связи с отсутствием женщин-гонщиков в «Формуле-1». Первой чемпионкой W Series стала представительница Великобритании Джейми Чедвик, которая в сезоне-2019 одержала две победы в семи гонках. Начиная с сезона-2020, в W Series будет принимать участие 16-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова.
Справка:
Напомним, что «Игора Драйв» была открыта в Петербурге в начале октября. «Игора Драйв» – комплекс, который разместился на территории около 100 га и включает одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки.
Длина главной трассы — 4080 м, ширина — 12 метров. Она включает в себя 14 поворотов (6 правых, 8 левых), 17 метров перепад высот. Максимальная скорость — 280 км/ч.
Трибуны рассчитаны на 40 тысяч зрителей. С любой точки трибуны видно 75% трассы.