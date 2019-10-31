«Мерседес» догнал автовоз на Витебском. Для проезда остался один ряд

Авария с большегрузом собрала пробку в Московском районе Петербурга 31 октября. Серьезные травмы получили два человека.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:55 в районе дома 10 по Витебскому проспекту 38-летний мужчина на автомобиле Mercedes столкнулся с попутным грузовиком. Оба ехали в направлении от Благодатной улицы к улице Кондратенко.

Судя по фото с места ДТП, авария произошла перед разворотом на Витебском около дома 48 по Рощинской улице. Минивэн «Мерседес» врезался сзади в автовоз.





В результате ДТП пострадали водитель «Мерседеса» и его 55-летний пассажир. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Из-за аварии для проезда остался только правый ряд, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Карина. «Стоят больше 3 часов уже», – добавляет она.