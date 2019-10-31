Прорыв в Купчино перекрыл дорогу автобусам и троллейбусам. В соцсетях пишут о пострадавшем

Прорыв тепломагистрали во Фрунзенском районе Петербурга спровоцировал пробку из пассажирского и легкового транспорта. Перевозчики не решаются ехать через туман. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в соцсетях 31 октября.

В ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» уточнили, что в кипяток на Олеко Дундича ни один из их автобусов не угодил, но маршруты сейчас стоят перед разливом. «В ближайшее время будет организован объезд», – говорят на предприятии.

Горэлектротранс уже сообщил, что из-за аварии с 14.55 закрыто движение троллейбусов на Будапештской улице по улице Олеко Дундича.





Отметим, в соцсетях пишут, что с места прорыва скорая забрала пожилого человека. Однако, судя по словам очевидцев, от кипятка он не пострадал: «Просто поскользнулся, наверное, там где-то в тумане этом. Сидел за колено держался, потом скорая забрала», – написала Илона.

Ранее «Фонтанка» писала, что в районе дома №21 на Олеко Дундича из-за прорыва трубы окрестности заволокло паром.