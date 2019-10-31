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06.11.2019 18:00
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Улучшаем жилплощадь: какие критерии учесть при поиске квартиры

На рынке новостроек множество предложений с разными планировками, материалами, оборудованием, местоположением. Для тех, кто ищет просто крышу над головой, обычно решающим фактором выбора становится цена. Если же важно качество, искать приходится более серьезно. Купить комфорт-класс по цене эконома не получится, но всё же найти оптимальное соотношение цены и качества возможно. Постараемся помочь вам в этом.

Улучшаем жилплощадь: какие критерии учесть при поиске квартиры

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Выбираем оплату

Прежде всего, оцените свои финансовые ресурсы, реальную цену имеющегося жилья, если будете продавать его. Учтите, что на рынке вторичного жилья спрос превышает предложение, поэтому цены в объявлениях не всегда соответствуют действительности. Квартира может не продаваться годами, а если переехать нужно уже сейчас, надо быть готовым к торгу. Нужной суммы не набирается? На помощь придёт ипотека. Ипотечные программы стали лояльнее, банков с такой услугой множество. Для некоторых категорий граждан появились индивидуальные условия кредитования – «семейная ипотека», «военная ипотека». С недавних пор можно использовать для первоначального взноса материнский капитал. Одобрение банка зависит от суммы доходов семьи и от кредитной истории. Рассчитать сумму платежа, срок расчётов и переплату можно в кредитных отделах финансовых организаций или прямо у застройщика. Жилые комплексы «Образцовые кварталы» строительной компании «Терминал-Ресурс» аккредитованы дюжиной популярных банков. Специалист по ипотеке застройщика бесплатно подберёт оптимальные условия кредитования прямо в отделе продаж. Собрать и предоставить документы, получить одобрение, согласовать с банком квартиру и условия расчёта – всё это можно сделать быстро, самостоятельно или с помощью кредитного специалиста, в том числе он-лайн.

Выбираем район

Пушкин – одна из самых популярных локаций города. Это связано как с близостью культурных достопримечательностей, так и с благополучной экологией. Местоположение нового престижного микрорайона «На Царскосельских холмах» – в двух километрах от въезда в Пушкин – удобно с точки зрения доступности в любой район города. Отсюда можно выехать на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД. В пяти километрах расположен аэропорт Пулково. Напротив жилых домов – остановка общественного транспорта. Здесь проходят городские и коммерческие маршруты: №187, К545, К299. Дорога от новостроек до ближайших станций метро "Московская", "Звёздная", "Купчино" занимает 15-20 минут. Здесь низкая плотность населения. На 15-20 лет запланирована застройка огромной площади. Её принципы: малоэтажное и среднеэтажное жильё, широкие дороги, просторные дворы. Параллельно жилым комплексам появляются объекты социальной инфраструктуры, деловые и торговые центры. На территории «Царскосельских холмов» уже проживают 4 000 человек, в ближайшее время это число увеличится вдвое, а всего на территории будут проживать порядка 50 000 человек.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Выбираем дом

Преимущества новостройки перед вторичным жильём очевидны: это и большие площади, и современные эргономичные планировки, и понятная история квартиры. А главное – современные строительные материалы и оборудование для строительства. В «Образцовых кварталах» применяется сертифицированные материалы и европейское оборудование. Бесшумные швейцарские лифты, индивидуальное отопление, панорамные окна, благоустроенные дворы – все эти критерии ощутимо повышают уровень жизни. Поэтому в «Образцовых кварталах» так много семей с детьми.

Выбираем квартиру

Приступаем к изучению вариантов планировок, выбор которых в  «Образцовых кварталах» широк. Причём, для разного бюджета и состава семьи – от студии площадью 24 кв. метра до 100-метровой квартиры с объединённой кухней-гостиной. Есть оригинальные предложения с эркерами, «французскими балконами», квартиры с окнами на две стороны. В больших квартирах по два санузла, гардеробные. На мансардных этажах простор для фантазии открывают потолки, достигающие в коньке высоты в 4,5 метров. В двух- и трёхкомнатных квартирах ЖК «Образцового квартала 3» предусмотрены места для каминов, во всех домах панорамное остекление. Это не только красиво, но и увеличивает инсоляцию, уменьшает расход электроэнергии, полезно для здоровья. В составе «Образцовых» жилых комплексов немало видовых квартир, откуда открываются потрясающие панорамы. Просторные эркеры, балконы и лоджии новосёлы используют как дополнительные места для отдыха.

Готовые и строящиеся квартиры от строительной компании «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»


Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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