Агрессивная овчарка на Кубинской скончалась от полицейской пули. Пес успел отправить в больницу двоих

Сотрудникам полиции Московского района Петербурга пришлось применить табельное оружие. В момент смерти собака вгрызалась в ногу очередной жертвы.

По информации «Фонтанки», ликвидировать пса оперативнику из 51-го отдела полиции пришлось тремя выстрелами. Инцидент произошел возле 75-го дома на Кубинской улице около часа дня 31 октября.

Как рассказала «Фонтанке» вахтерша, которая работает на въезде в гаражный кооператив, пес уже был на месте, когда она в шесть утра пришла на работу. Женщина опознала его как восточно-европейскую овчарку и сразу забаррикадировалась. Тот прыгал на окна, показывал зубы и ничего, кроме страха, не вызывал. Собака, рассказывает вахтерша, бродила среди гаражей, бросалась на прохожих и машины. Примерно в 11 утра овчарка впилась в ногу мужчине, ему понадобилась помощь медиков, тогда же вызвали полицию.

В пресс-службе скорой помощи подтвердили, что бригада выезжала на Кубинскую около 11 утра, пострадавшего увезли в больницу. Такой же вызов поступил через час: в полдень с укусами зашивать раны и делать уколы от бешенства поехал еще один прохожий.

Очевидцы добавили, что не смогли рассмотреть, был ли на собаке ошейник или другие признаки того, что у нее есть хозяин, но домашней она не выглядела. Никаких заявлений в полицию, где упоминалась бы убитая овчарка, не поступало.



