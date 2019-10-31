Работающие россияне набрали ничем не обеспеченные кредиты. Долговая нагрузка достигла максимума за семь лет

Банк России сообщил, что долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Каждый второй работающий житель страны, или 40 млн человек, отдают часть доходов банкам.

Обязательства граждан растут в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. По данным на 1 сентября 2019 года, лишь 10,6% работающих россиян взяли ипотечные кредиты. Необеспеченные ссуды имели 26,5 млн заемщиков. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, пишет 31 октября РБК со ссылкой на презентацию главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.

В первом полугодии 2019 года долги россиян перевалил за 2 трлн рублей. Неоплаченные кредиты составляют уже четверть от всей массы задолженности, взыскиваемой с физических и юридических лиц судебными приставами. 2,5 млн человек лишились права покидать страну из-за проблем с оплатой кредитов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уже заявлял о грядущей катастрофе – к 2021 году может сложиться ситуация, когда многие заемщики не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, которые, в свою очередь, ограничат выдачу новых займов. Это может стоить России 3% ВВП.



