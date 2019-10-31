На Олеко Дундича открылся «турецкий хамам». Автомобилисты пробираются через облака пара

Водители пробираются через туман на юге Фрунзенского района в Петербурге. Как сообщают 31 октября очевидцы в соцсетях, причиной дымки стал прорыв трубы в районе дома №21 на улице Олеко Дундича.

На опубликованной видеозаписи машины на ощупь едут через облако пара. Комментаторы уже окрестили происходящее «турецкой баней на Дундича». Дефектная магистраль входит в зону ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», «Фонтанка» отправила запрос в компанию.



