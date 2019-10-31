И так сойдёт. На Васильевском острове фасад дома украшают лепниной из пенопласта

Невзыскательность в выборе стройматериалов разочаровала жителей Васильевского острова в Петербурге. По их впечатлению, фасадный декор на здании XIX века восстанавливают... пенопластом.

Неутешительными выводами поделились в Instagram участники проекта «Двери с помоек», 31 октября на них обратила внимание «Бумага». Как заметили жители, при ремонте лицевой стороны дома №19 по Среднему проспекту В.О. рабочие не перенапрягаются и выкладывают блоки по оконным проёмам с подозрительной лёгкостью.

«Она такая лёгкая, что можно держать в одной руке, – говорят наблюдающие за работой и присматриваются к материалу ближе: – Друзья, это реально пенопластовая лепнина. Что-то пошло не так в этом городе».





Здание на Среднем проспекте В.О., 19, – доходный дом 1873 года постройки. Оно находится под управлением УК «МИР», компания отвечает, в том числе, за состояние фасада. Жаловаться на него на портале «Наш Санкт-Петербург» начали в 2016 году. Недовольство вызывали выцветшая краска, осыпавшаяся штукатурка и растрескавшиеся архитектурные элементы.

В соответствии с адресной программой УК должна была привести фасад в порядок до 1 октября. Восстановление лепнины в текущий ремонт не входит, поэтому, согласно ответу компании, вернут её при капитальном ремонте. Раньше 2030 года он не планируется. Поторопить работы можно, если жильцы не будут скупиться на капремонт, говорится в ответе УК «МИР».

Пенопласт – вспененный полимер, самый дешёвый синтетический утеплитель. Лёгок в работе, не боится воды, однако при контакте с ней теряет теплоизоляционный свойства. Не слишком прочен. Его улучшенной версией является пенополистерол. Он прочнее, более водонепроницаем, но горюч.