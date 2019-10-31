В ноябрьских квитанциях ЖКХ сумма может доползти до 4,1 тысячи рублей. Петербуржцы увидят следы раннего отопительного сезона

Ранее похолодание в Петербурге скажется на цифрах в ноябрьских квитанциях ЖКХ, которые выставляются за октябрь. На строчку за тепло повлияет сентябрьский отопительный хвост.

Как рассказала замглавы жилищного комитета Людмила Соловьева, в ноябре 2018 года петербуржцы получили квитанции за октябрь со средней суммой 3 817 рублей. По ее словам, в этом году рост может составить от 5% до 8%. Получается, что сумма может достичь примерно 4,1 тысячи. Чиновник подчеркнула, что дело не в тарифах на тепло, которые, как известно, снизились во втором полугодии, а в раннем похолодании.

Периодическое протапливание началось 16 сентября, а полноценный отопительный период — 24 сентября. В октябре в квитанциях отопление появилось лишь в тех 3,5 тысячи домов, где нет приборов учета и плата начисляется по нормативу; в ноябре же отопление увидят все.

В квитанции учитываются показания приборов учета с 25-го числа одного месяца до 25-го следующего. Но часть домов вставала под полноценную нагрузку еще до 24 сентября, и эти дни тоже будут учтены сейчас. Кроме того, октябрь в среднем пока оказывается холоднее, чем год назад (6,9 градуса против 7,3).

Напомним, ранее стало известно, что федеральное правительство установило индекс роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Для Петербурга он составляет 3,8%. В 2019 году во втором полугодии коммуналка должна была подорожать максимум на 4,5%, однако Смольный уложился в 0,4%. В то же время Смольный поднял плату за содержание на квадратный метр, так что совокупный платеж за жилищные и коммунальные услуги вырос примерно на 2,5 — 2,8%.



