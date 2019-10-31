Самозанятые - теперь и в Петербурге. Как это работает

Петербург, Ленинградская область и еще 17 регионов с 1 января могут запустить специальный налоговый режим для самозанятых. Эксперты ожидают, что в первый год число легализовавших доходы в Северной столице приблизится к сотне тысяч, и миллионы потекут в бюджет рекой. Но есть нюансы.

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Самозанятым (решившим перейти в статус плательщиков налога на профессиональный доход) в Северной столице в каком-то смысле повезет, им не достанутся проблемы первопроходцев из пилотных регионов, где банки активно блокировали счета, а мобильное приложение, помогающее работать в льготном спецрежиме, мучало техническими проблемами. Эксперты назвали пять угроз от массового перехода на такое декларирование.

Налог на профессиональный доход самозанятых в качестве эксперимента тестируют в четырех регионах России с 1 января 2019 года. Предприниматели из Москвы, Татарстана, Калужской и Московской областей с доходом не более 200 тыс рублей в месяц (не более 2,4 млн в год) получили возможность платить 4% от доходов, полученных с физических лиц, и 6% от доходов с ИП и юрлиц. Тариф включает страховые взносы в Фонд обязательного медстрахования (ФОМС), но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд.

Никаких кассовых аппаратов и отчетности самозанятым не нужно, — лишь лаконичное мобильное приложение ФНС «Мой налог» («Фонтанка» его тестировала), которое сразу выдает чеки для клиентов.

Новый режим оказался находкой для многочисленных стилистов, косметологов, таксистов, ремонтников, блогеров, нянь-гувернанток, уборщиков, музыкантов, дизайнеров, репетиторов, коучей, маркетологов и рекламщиков. Он позволил им легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков нарваться на штраф за незаконную предпринимательскую деятельность (500-2000 рублей по КоАП РФ 14.1) .





В пилотных регионах, как заявил 29 октября глава ФНС Михаил Мишустин, вышли из тени более 250 тысяч человек. Большая часть в Москве. Планировалось, что экспериментальный режим поработает лет десять, до 2028 года. Но под конец 2019-го зазвучали активные призывы из правительства и Совета Федерации не тянуть и распространить эксперимент на всю страну уже до конца 2020 года. Ожидается, что к 2024 году официальный статус самозанятых получат 2,4 млн граждан. Петербург, Ленобласть и еще 17 регионов – в первой очереди уже с 1 января 2020 года.

С января по август 2019 года в бюджет Москвы от 131 тысячи легализовавших доходы предпринимателей поступило 235,5 млн рублей налогов. От 33 тысяч в Казани – 51 млн. Петербургу эксперты прогнозируют 100 тысяч таких предпринимателей, – к октябрю 2020 года они могут принести городу 155-180 млн рублей.

Но успех распространения льготного налогового режима зависит от решения ряда назревших еще в пилотных регионах вопросов.

Пять проблем самозанятых

Первая – массовая миграция в самозанятые штатных работников компаний. Работодателям это выгодно – не надо платить страховые взносы и НДФЛ.

«Для бизнеса – например, в ИТ-сфере – привлекательной выглядит идея перевести штат, к примеру, разработчиков, на новый режим, сэкономив 7% на НДФЛ (6% вместо 13%) и 14-30% на страховых взносах. Это, кроме того, дает больше гибкости в плане расширения и сокращения штата: не придётся выплачивать компенсации по ТК», – отметил Роман Ромашевский, финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank из Сколково.

Впрочем, лавочку уже пообещал прикрыть министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас на нарушение смотрят сквозь пальцы, но с 2020 года на этом начнут ловить и досчитывать все отчисления, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию. Из-за этого некоторые компании уже не хотят работать с ними.





«ИП и юрлицам важно, чтобы взаимодействие с самозанятыми не имело признаков трудовых отношений, чтобы не попасть под проверки и штрафы. Отсюда возникает уже нежелание ряда бизнесов даже связываться с ними, – объясняет заместитель начальника отдела Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

Вторая проблема, скорее, для казны, – на фоне расцвета самозанятых закрываются ИП . Им выгодно переходить на новый режим, если они оказывают услуги физлицам или зарабатывают меньше миллиона рублей в год. За счет обязательных взносов разница в размере налога может быть в разы. В апреле ФНС сообщала, что каждый шестой зарегистрированный в новом режиме ранее был индивидуальным предпринимателем. Сейчас это примерно каждый десятый.

Третье — невысокая гибкость системы под особенности бизнеса . Самозанятые не могут учесть свои расходы: ни на бензин, ни на агентские — никакие. Налог им нужно платить со всей суммы, которую получили от клиента и указали в чеке. Даже если прибыль 30%, налог все равно будет 4 или 6% от выручки.

Четвертое - это проблема с пенсионным обеспечением . Самозанятый не обязан платить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. У него не идут пенсионный стаж и пенсионные баллы не начисляются. В долгосрочной перспективе это грозит ростом бедности в старости. Если, конечно, верить, что в будущем останутся привычные пенсии.

Об этом уже задумались в регионах. Например, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 22 октября попросил депутатов ЗакСа подумать над пенсиями для нового вида предпринимателей.

Пятая проблема также довольна критична — для самозанятых не действуют меры поддержки малого бизнеса , они участвуют в закупках на общих правах. ООО и ИП имеют возможность пойти в фонды, подать заявки на беспроцентные займы, субсидии, получить консультационную поддержку. Самозанятые этого лишены. Замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин сообщил, что готовятся изменения в федеральный закон №209 «О малом и среднем предпринимательстве», которые это исправят. Кроме того, в ближайшее время кабмин РФ пообещал рассмотреть проект о доступе самозанятых к закупкам наравне с малым бизнесом.

«Основной приток в когорту самозанятых в пилотных регионах обеспечили индивидуальные предприниматели, так как новый налоговый режим и выгоднее, и проще по оформлению. Как только поток ИП иссяк, темпы прироста стали снижаться, – Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». – Попытка заставить россиян «выйти из тени» в основном обернулась переходом индивидуальных предпринимателей в плательщики налога на профессиональный доход».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»