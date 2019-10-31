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Происшествия
31.10.2019 14:44
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Полицейские увлеклись погоней за нарушителем и случайно подстрелили подростка

В Ростовской области в ходе погони за нарушителями на автомобиле сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Машину они остановили, но в процессе ранили подростка.

Как сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, инцидент произошел в Заветинском районе области. Сотрудники ГИБДД во время службы увидели автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого превышал скорость. Требование инспекторов об остановке нарушитель проигнорировал и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование. Во время погони водитель «Лады» нарушал ПДД, создавая опасные ситуации, которые могли привести к ДТП. Учитывая потенциальную опасность нарушителя для других участников движения, инспекторы были вынуждены применить табельное оружие, отмечают в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но водитель 99-й не остановился, продолжая грубо нарушать ПДД. Тогда полицейские стали стрелять по колесам, и нарушителя наконец удалось остановить.


В «Ладе» оказалось пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, включая двоих несовершеннолетних. Выяснилось, что во время стрельбы один из подростков был ранен. Полицейские оказали ему первую медицинскую помощь, после чего передали прибывшим на место медикам. В настоящее время подростка прооперировали, его состояние стабильное, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в лечебном учреждении.

Личности всех, кто был в «Ладе», установлены. Выяснилось, что раненый состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Применение оружия полицейскими по результатам проверки было признано правомерным, говорится в сообщении МВД.

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