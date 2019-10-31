Атомная легенда не вернется в Петербург. Отменен рейс контейнеровоза «Севморпуть»

Первый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть», который в сентябре прибыл в Петербург с грузом рыбы, во второй запланированный на конец октября – начало ноября рейс не отправится. Его отменили.

Как пишет Barents Observer со ссылкой на Росатомфлот, отмена произошла по инициативе грузовых перевозчиков: снизился экспортный спрос из портов в Восточной Европе и, как следствие, существенно (на 20%) снизились ставки фрахта из Санкт-Петербурга в азиатские порты. Легендарное советское судно осталось не у дел.

Первый рейс был организован госкорпорацией «Росатом» совместно с Росрыболовством и ГК «Норебо». Он должен был побудить судовладельцев более активно использовать Северный морской путь и его возможности для перевозки не только рыбопродукции, но и генеральных грузов как с европейской части России на восток, так и с востока в европейскую часть.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в мире грузовое судно с ядерной энергетической установкой. Оно построено в Керчи, на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Мощность ядерной энергетической установки – 29 МВт (40 000 л.с.). Длина – 260,23 метра, ширина – 32,20 метра.



