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Общество
31.10.2019 14:29
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Самые умные петербургские школьники пошли учиться в ИТМО

В список из 25 российских вузов, в которые пошли учиться студенты с наилучшими результатами ЕГЭ, вошли шесть учебных заведений из Петербурга. ИТМО в этом году опередил СПБГУ. 

Мониторинг качества приема в вузы в этом году доверили составлять Высшей школе экономики, московский филиал которой занял третью строчку рейтинга. На бюджетные места туда были зачислены больше двух тысяч студентов, никто другой этот порог не преодолел. Их средний балл за ЕГЭ — 95,4. 

Первый в списке — Московский физико-технический институт, средний балл за ЕГЭ там 97,3. Следом идут МГИМО, ВШЭ, МИФИ, на пятом месте расположился ИТМО. Этот петербургский вуз бесплатно в 2019 году учит 1153 первокурсника, из школ они вышли со средним показателем на экзаменах в 92,7 балла. 

На шестое место с четвертого спустился СПбГУ. Он принял 1979 студентов со средним баллом 92,4. 


Петербургский филиал ВШЭ расположился на 7-м месте, их первокурсники сдали ЕГЭ в среднем на 92 балла. 

В топ-25 также попал Первый мед, этот петербургский вуз на 17-й строчке рейтинга. На 21-м филиал РАНХиГС, следом за ним в списке — Финэк. 

«Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Санкт-Петербурга, составил 79,6 балла, что на 2,8 балла больше, чем в прошлом году. По этому показателю город занимает второе место среди всех регионов России», – отметили составители рейтинга. 

Увеличился средний балл и тех, кто пошел на платные отделения, он достиг показателя в 67,9 балла. Отмечается, что среди студентов увеличилось число тех, кто предпочитает поступать на платные места в ведущие вузы страны, нежели учиться бесплатно, но не в самых лучших местах.


© Фонтанка.Ру
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