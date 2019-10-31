Петербуржцы хотят не работать. Вместо этого они мечтают о путешествиях и саморазвитии

Большинство жителей Санкт-Петербурга заявили, что хотели бы не работать, но при этом не нуждаться в деньгах. Почти 40% уверены, что когда-нибудь такая возможность у них появится.

«Большинство опрошенных [петербуржцев] – 83% – отметили, что хотели бы иметь возможность никогда не работать и при этом не испытывать нужду в деньгах. А вот 17% жителей Санкт-Петербурга утверждают, что не смогли бы не трудиться», – об этом свидетельствуют данные опросы портала «Зарплата.ру», озвученные 31 октября.

Больше всего из видов досуга жителей города привлекают путешествия, о чем рассказали 78% респондентов. Около 60% заявили, что при отсутствии необходимости работать посвятили бы себя саморазвитию. О желании заняться благотворительностью рассказали 22% жителей. Еще 12% признались, что мечтают «жить в свое удовольствие, ничем конкретным не заниматься». Почти 40% уверены, что когда-нибудь позволят себе не работать.

При этом запросы жителей Петербурге оказались вполне реалистичными. Большинство (45%) заверили, что им хватило бы и 100 тысяч рублей в месяц.



