Турпоток заблудился между электронным визами и законом Хованской. Смольный и рынок не могут договориться о его росте

В Смольном говорят о 14 тысячах иностранцев, посетивших Северную столицу в упрощенном порядке, и ждут увеличения турпотока на 10% по итогам года. Гостиницы оценивают рост скромнее.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Петербургские отельеры не смогли повторить успеха «мундиального» 2018 года. Как следует из данных аналитической системы Hotel Advisors за девять месяцев 2019 года, впервые за последние несколько лет индустрия гостеприимства столкнулась со снижением показателя доходности на номер: в среднем по рынку он упал на 4,1%.

Hotel Advisors учитывает данные отелей сегментов 3, 4 и 5 звезд с общим фондом около 8000 номеров. Как видно из статистики, уменьшение доходов в основном произошло из-за снижения цен. Так, в среднем ночь в петербургских гостиницах в 2019-м обошлась в 4257 рублей, что на 6,8% меньше, чем в 2018 году. Номера категории 3 звезды подешевели на 8,2%, 4 звезды – на 11,1%.

«Снижение доходности действительно наблюдается впервые за долгое время, но оно вполне предсказуемо: во время проведения чемпионата мира цены увеличились на треть и сейчас частично отыграли назад повышение», – комментирует директор бутик-отеля Rossi Hotel&Spa Сергей Бульзов. По сравнению с 2017 годом участники рынка все равно заработали больше, добавляет он.

Но рост турпотока после чемпионата, на который уповали отельеры, оказался не таким заметным. По оценке Hotel Advisors, за девять месяцев загрузка номерного фонда в среднем улучшилась на 3%. Причем если в трехзвездочной категории произошло увеличение на 7,5%, то в четырехзвездочном наблюдалось снижение на 3,4%.





В Смольном видят более оптимистичную картину. Так, в конце октября глава комитета по развитию туризма (КРТ) Евгений Панкевич сообщил, что, по прогнозам ведомства, турпоток вырастет на 10% по итогам 2019 года. На момент публикации в КРТ не смогли уточнить, как именно был сделан подсчет: на основе фактических данных по истекшим трем кварталам или экстраполяции прошлогоднего тренда (число гостей в 2018 году увеличилось как раз на 10%).

Круизные туристы, которые не пользуются услугами отелей, навряд ли смогли создать дополнительный рост. Так, в навигацию 2019 года Северную столицу посетило 647,6 тысячи таких путешественников, что на 4% больше, чем год назад. Для сравнения: общее число туристов должно составить порядка 9 млн человек.

Дорогие отели идут на снижение загрузки вполне сознательно, рассказал «Фонтанке» совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. В его гостинице цены не только не снизились по сравнению с мундиальным годом, но даже подросли – на 12%, в итоге заполняемость номеров по сравнению с прошлым годом упала сразу на 10%. «Выгоднее принимать меньше гостей, но делать ставку на более состоятельных клиентов, поскольку снижаются эксплуатационные издержки», – говорит он.

Но сокращение числа постояльцев в дорогих отелях должно компенсироваться увеличением числа гостей в более бюджетных. «Прирост турпотока в основном происходит за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии. Они бронируют номера в дешевых отелях, снимают комнаты через сервисы типа airbnb, а то и вовсе могут жить в автобусах, судя по рассказам гидов», – говорит Юнис Теймурханлы.

Представители бюджетного сегмента действительно видят рост, но тоже не такой, о котором говорит Смольный. Так, по словам вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамары Буйловой, в среднем по итогам девяти месяцев загрузка увеличилась на 5–8%. Цены упали примерно на 10%, а доходность на номер снизилась примерно на 2%.

Динамику последнего квартала 2019 года участники рынка спрогнозировать затрудняются. Но рывка, который позволил бы достичь прогнозируемых Смольным 10%, ждать не стоит. Эффект от введения электронных виз нивелируется вступлением в силу «закона Хованской», запрещающего размещение хостелов в жилых домах.

По данным комитета по развитию туризма, иностранцы подали 26 тысяч заявок на электронные визы. Посетили с ними Северную столицу 14 тысяч путешественников.





На четырехзвездочных отелях упрощение правил въезда пока не сказалось. «Пока это 2–3% от всех, кто едет с визами. Наши гости говорят, что это очень тяжело: не понятно, как заполнять», – отмечает Сергей Бульзов. «Гельвеция» ждала в октябре четверых туристов с электронными визами, но доехали только двое: других двух развернули в Пулково из-за неверно оформленных документов. Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, с какими сложностями сталкиваются иностранцы при оформлении электронной визы.

Пример Калининградской области говорит, что электронные визы могут дать серьезный толчок для роста спроса, говорит Сергей Бульзов. Но, по мнению Юниса Теймурханлы, в основном электронные визы будут использовать туристы выходного дня из соседних стран Прибалтики и Финляндии. «Мы выигрываем как по стоимости проживания, так и по ценам на спиртное. Думаю, можно ждать роста так называемого алкотуризма», – считает он.

Владельцы бюджетных средств размещения не согласны с таким мнением. «По электронным визам к нам едет классический турист, который хочет получить хороший сервис, но считает деньги, поэтому путешествует сейчас, в межсезонье, а не летом, когда цены поднимаются в 3–4 раза. Думаю, упрощение правил въезда позволит нам справиться с сезонностью спроса и обеспечить более равномерную загрузку», – говорит совладелец компании по открытию и управлению отелями, хостелами и апартаментами HotelKit Алена Енова.

По словам Тамары Буйловой, в среднем загрузка бюджетных отелей в октябре выросла на 8% к аналогичному месяцу прошлого года. «Тренд пока не самый яркий, но и негативного нет», – комментирует она. Ожидать снижения показателей заставляло вступление в силу закона о запрете гостиниц в жилом фонде. Из-за него хостелы массово переквалифицируются в меблированные комнаты. «Это не просто смена вывески, а закрытие одного бизнеса и запуск другого. Клиент у нас разный», – подчеркивает Тамара Буйлова.

Обладатели электронных виз выбирают в основном трехзвездочные гостиницы, а вот в апартаментах не останавливаются, отмечает Алена Енова. Таким образом, те, кто из-за закона Хованской был вынужден превратиться в меблированные комнаты, возможно, потеряют этого туриста.

Впрочем, участники рынка видят еще одну возможную причину для оптимизма Смольного: смену методологии подсчета. Ранее чиновники сообщали, что намерены использовать новый способ оценки, разработанный агентством «Маркет Гайд». К примеру, после пересчета цифр за 2018 год турпоток вырос почти в два раза — с 8,2 до 15 млн туристов — за счет отечественных путешественников, которые не пользуются гостиницами, а снимают квартиры или живут у родственников. Применялась ли эта методика в прогнозе числа туристов за 2019 год, в КРТ на момент публикации не ответили.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»