2 тысячи долларов штрафа за деликатес. В Нью-Йорке запрещают фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял специальный закон, который с 2022 года запрещает продавать в городе фуа-гра. Об этом 31 октября пишет The New York Times.

Нарушителям придется заплатить штраф в 2 тыс. долларов. Причиной для запрета стал «негуманный процесс производства деликатеса». Отметим, фуа-гра готовят из печени утки или гуся — для этого птиц насильно перекармливают и лишают свободы передвижения. В итоге их печень увеличивается в несколько раз.

«Как пожизненный защитник прав животных, я рада, что совет проголосовал за принятие этого исторического закона, запрещающего продажу этих конкретных продуктов животного происхождения с принудительным кормлением», — заявила член Совета второго округа городского совета Нью-Йорка Карлина Ривера.

Против законопроекта выступали владельцы птицеферм. Один из фермеров в разговоре с NYT оценил потери от запрета деликатеса в 50 тыс. долларов в неделю. Отметим, одну печень весом в 90 граммов можно продать за 125 долларов.

Напомним, ранее продажу фуа-гра уже запретили в Калифорнии, также аналогичные законы действуют в Индии, Австралии, Аргентине, Израиле и Великобритании.



