НКО просят президента остановить строительство больших психоневрологических интернатов

НКО и организации родителей детей-инвалидов собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину, в котором просят остановить строительство больших интернатов для людей с ментальной инвалидностью и создать альтернативу.

Обращение уже подписали более 100 руководителей организаций из 46 регионов. Свои подписи поставили в том числе модель Наталья Водянова (фонд «Обнажённые сердца»), режиссёр Любовь Аркус (фонд «Выход в Петербурге»), актёр Егор Бероев (фонд «Я есть») и многие другие.

Организации родителей детей-инвалидов и поддержавшие их НКО, работающие с инвалидами, просят президента России Владимира Путина остановить масштабную программу строительства больших интернатов для людей с ментальной инвалидностью. Они просят создать альтернативу интернатам. Для этого, по их мнению, необходимо возобновить действие поручения президента от августа 2017 года о законодательном закреплении сопровождаемого проживания инвалидов в обществе. Не менее важно обеспечить соблюдение прав человека в интернатах.

«Психоневрологические интернаты (ПНИ) фактически являются резервациями для людей с ментальной инвалидностью. Большая их часть находится в сельской местности вне доступа к социальной инфраструктуре, т. е. далеко от учреждений здравоохранения, образования, культуры и мест проведения досуга. У проживающих в интернатах людей разрываются родственные и дружеские связи. Большинство инвалидов помещается туда фактически без их согласия», – говорится в обращении.

Также отмечается, что в интернатах «люди не могут получить своевременную качественную медицинскую помощь, консультацию врача».

Особо подчёркивается, что режим психоневрологических интернатов схож с тюремным, поскольку учреждения в большинстве своём являются закрытыми. При этом авторы обращения ссылаются на слова вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, которая заявила, что «люди оказываются полностью изолированы, а их права часто нарушаются». К проживающим в интернатах ограничен доступ даже близких родственников.

Не дала никаких результатов и реформа психоневрологических интернатов, которая под давлением общественности была провозглашена Минтрудом в 2016 году.

Вместе с тем на строительство новых интернатов запланировано выделить 50 млрд руб. с 2019 по 2024 год. Только согласно одному распоряжению Правительства по этому вопросу (№ 94 от 28 января 2019 года) планируется ввести в эксплуатацию 15 зданий ПНИ в 2020 и 2021 годах. В основном они рассчитаны на 100 и более человек. Тринадцать из них будет находиться в сельской местности.

Родители детей-инвалидов убеждены, что программа строительства интернатов приведет к расширению практики сегрегации инвалидов и усилению их изоляции от общества. Это неприемлемо для России XXI века, ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах инвалидов 8 лет назад.

Еще в августе 2017 года президент дал поручение закрепить федеральным законом различные формы сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

«Сопровождение при проживании в обществе должно было стать мерой социальной защиты людей с ментальной инвалидностью, также необходимой им, как безбарьерная среда необходима для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения или слуха. Для инвалидов, которые не могут в полной мере жить самостоятельно, сопровождение необходимо, чтобы они получили возможность участвовать в жизни общества, живя в обычных местах проживания людей, а не интернатах-резервациях, в изоляции от общества», – говорится в письме.

Однако вместо разработки закона Минтруд ограничился принятием методических рекомендаций. Их, в отличие от закона, не обязательно исполнять, за ними нет финансового обеспечения. В результате органы социальной защиты даже не принимают документы на сопровождаемое проживание инвалидов. Вместо этого им, как и раньше, предлагают помещение в интернат. Роструд фактически подтверждает недоступность сопровождаемого проживания: по всей стране такими услугами пользуется лишь 799 человек, то есть 0,5% от проживающих в ПНИ. При этом 319 из них, т. е. почти половина, по-прежнему остаются жить в интернатах.

Родители детей-инвалидов просят направить средства, сэкономленные в результате запрета строительства крупных психоневрологических интернатов, на создание фонда квартир сопровождаемого проживания.