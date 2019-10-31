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31.10.2019 16:39
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Реформа пассажиропотоков. «Смерть» маршруток – это 107 млн новых пассажиров для ГУП «Пассажиравтотранс»

Надвигающаяся на Петербург транспортная реформа изменит расклад на рынке перевозок в пользу «Пассажиравтотранса». Все посчитано так, чтобы с части исчезающих маршруток люди пересели в автобусы госпредприятия. За год ГУП может нарастить выручку на 4 с лишним млрд.

Реформа пассажиропотоков. «Смерть» маршруток – это 107 млн новых пассажиров для ГУП «Пассажиравтотранс»

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Главным результатом грядущей транспортной реформы может стать наращивание объема перевозок ГУПом «Пассажиравтотранс» на 107 млн поездок за год. Это, по расчетам ГКУ «Организатор перевозок», увеличит пассажиропоток госпредприятия более чем на 30%. Синхронно с этим стоимость разовой поездки не по проездному билету может скакнуть до 60 рублей. 

Несколько собеседников нашего издания из транспортного блока петербургского правительства подтвердили «Фонтанке» корректность данных об изменении пассажиропотоков, оказавшихся в распоряжении редакции. Так, например, донором для автобуса №1 станет К690 – его закрытие может увеличить пассажиропоток маршрута ГУПа на 2,7 млн пассажиров. По прогнозу «Организатора перевозок», из 271 исчезающего маршрута с буквой «К» более чем с 60 пассажиры будут переориентированы именно на маршруты ГУПа. 

Как следует из информации сайта предприятия, в 2018 году «Пассажиравтотранс» перевез 324,4 млн человек. То есть фактически в результате масштабной реформы общественного транспорта он нарастит свои объемы на 30%. «С учетом  закупки 200 новых автобусов, провозной способности для работы на своих маршрутах у предприятия  хватит», – ответили «Фонтанке» в ГУПе на вопрос: как планируется справиться с увеличившимися нагрузками? 

107 млн новых поездок, если считать по текущему тарифу, могут прибавить к обороту денег в «Пассажиравтотранс» более 4 млрд рублей. Часть должна придти из бюджета в виде субсидий за льготников. Как подсказывает собеседник «Фонтанки» в Смольном, реальный рост может оказаться немного меньше, потому что часть маршрутов ГУПа все же будет разыграна между коммерческими перевозчиками. 


При этом «Пассажиравтотранс» и без реформы занимает существенную часть рынка: из 2,3 тысячи социальных автобусов, работающих в Петербурге, более 1,5 тысяч принадлежат ГУПу. По данным СПАРК, с 2014-го по 2018 год выручка предприятия выросла с 9 млрд рублей до 14,4 млрд рублей. Глава петербургского управления федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров в интервью «Фонтанке» отметил, что подобная политика городских властей идет вразрез с позицией федеральных властей.

В комитете по транспорту отказались комментировать грядущие изменения в пользу ГУПа.

В усилении ГУПа для Смольного имеется экономический смысл: это может делаться для увеличения его стоимости при возможной будущей приватизации. Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатора Эдуард Батанов, «Пассажиравтотранс» может быть акционирован, то есть трансформирован в акционерное общество.

«К 2025 году ГУП должен быть в рынке», – сказал вице-губернатор. При этом подчеркнул, что, несмотря на возможное изменение пассажиропотоков, доля ГУПа на рынке перевозок не будет превышать 40%. «Все остальное – домыслы», – заявил Батанов.  

Стоит отметить, что проезд в общественном транспорте в следующем году должен подорожать. Внутри Смольного пока нет единства – на сколько именно. Диапазон повышения сильно колеблется, и стоимость поездки в автобусе не по проездному может составить и 50 рублей; по «Подорожнику» – не дороже 32,2. Согласно заявлениям властей, повысить ценник на поездку за наличные необходимо, чтобы горожане пользовались именно электронными проездными. 

Пока что в рабочий проект бюджета на 2020 год заложен рост в 5 рублей. В этом случае субсидия для «Пассажиравтотранса» составит 9,3 млрд рублей. Для остальных 17 частных перевозчиков, которые работают в Петербурге, предназначается 3,7 млрд. 

Еще не поздно


На протяжении последних месяцев городские власти последовательно готовили и горожан, и перевозчиков к тому, что с 15 июля 2020-го маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: предполагается, что из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти обещают усилить существующие направления, а также открыть около 100 новых. Те маршруты, что останутся, будут разыграны на тендерах. Торги пообещали провести уже осенью. Тариф будет регулируемым, то есть установлен Смольным. 

«Фонтанка» обращала внимание на то, что на пути этих планов есть несколько проблем. Так, например, частным перевозчикам будет необходимо где-то взять 2,3 тысячи новых автобусов – таковы условия реформы. При этом транспортные компании лишь после заключения контрактов будут точно знать, сколько именно им нужно автобусов, а значит, будут иметь лишь несколько месяцев на закупку подвижного состава. Есть и сложность с остановочными пунктами – чтобы все прошло по плану, Смольный должен обустроить почти 600 новых остановок. 

Любопытно, что накануне губернатор Петербурга Александр Беглов намекнул на то, что Смольный может изменить подход к реформе. Он впервые публично высказался на тему реформы с момента начала её обсуждения. В частности, по словам Беглова, рассматривается вариант с неким «переходным периодом», который допускает работу перевозчиков по нерегулируемому тарифу. Это может означать, что уже публично продекларированные решения могут быть изменены. 

«Вопросы, связанные с продолжительностью данного периода, динамикой затрат на закупку техники и проведение транспортной реформы в 2020 году, организацией перевозок в новых условиях, а также необходимые меры для гарантированного обеспечения жителей всех районов Санкт-Петербурга надежным, быстрым и комфортным общественным транспортом, продолжают обсуждаться правительством Санкт-Петербурга», – сообщили в пресс-службе главы города. Добавили, что конкретные предложения по всем указанным вопросам будут названы не позднее 6 ноября – ко второму чтению законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга на 2020–2022 годы. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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