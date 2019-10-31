На платной трассе М-11 «Москва – Петербург» ждут «взрывной» рост трафика к концу года

В госкомпании «Автодор» прогнозируют, что к концу 2019 года количество проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва – Петербург» увеличится в 2,5 раза. Рассчитывают, что трафик вырастет до миллионов автомобилей за этот год.

Об этом говорится в пресс-релизе ГК «Автодор» 31 октября. В компании связывают «столь взрывной рост количества проездов» с открытием новых участков трассы в Московской, Новгородской, Ленинградской областях и в Петербурге. Но и на ранее действовавших участках М-11 трафик вырос в полтора раза, отмечают в компании.

До конца 2019 года протяженность трассы увеличится почти на 200 километров. Запустят движение по 2-му (с 97-го по 149-й километр) и 7-му (с 543-го по 646-й километр) участкам. До конца ноября откроют 8-й участок, проходящий по территории Тосненского района Ленобласти и Петербурга.

Ранее в «Автодоре» рассказали о тарифах на проезд по всей трассе. Детальная тарифная сетка будет опубликована в эту пятницу, 1 ноября.



